Lech Poznan-Fiorentina: risultati, precedenti e analisi quote

Lech Poznan - Fiorentina, l’analisi quote di OddsChecker: viola super favoriti e il trend contro le squadre polacche…

Tutto pronto allo Stadion Miejski, noto come INEA Stadion, per la gara d’andata dei quarti di Conference League tra Lech Poznan e Fiorentina in programma giovedì 13 aprile alle 21.00. La viola di Italiano vuole continuare a sognare e l’obiettivo è quello di arrivare fino in fondo, la compagine di John van den Brom accede per la prima volta ai quarti di una competizione europea e vuole ancora migliorarsi.

LE QUOTE – Nessun dubbio per i principali siti scommessenel ritenere la Fiorentina la squadra favorita per la vittoria. Un successo in trasferta della squadra di Italiano mette d’accordo a 1.75 Sisal, Snai, StarCasinò Bet, Net Bet e Sportbet. Sale invece la quota dell’X che vale 3.68 per Betway, 3.73 per Dazn Bet e 3.80 per bet365. Un successo dei padroni di casa è bancato a 5.00 per GoldBet, Better e LeoVegas. Nell’ultimo doppio confronto con il Djurgårdens il Lech Poznan è riuscito a mantenere la porta inviolata siglando in totale cinque reti. Anche Fiorentina contro il Sivasspor ha messo a segno cinque gol subendone solo uno. Per questo anche i bookie propendono per una gara da Goal che vale 1.87 per StarCasinò Bet e Betfair e 1.90 per PokerStars. Il No Goal oscilla invece dall’1.83 di bet365 all’1.94 di Planetwin 365 fino all’1.96 di LeoVegas.

Nonostante entrambe le squadre abbiano un reparto offensivo piuttosto efficace quella dell’INEA Stadium potrebbe essere una gara equilibrata vista anche l’importanza del match. Per questo è favorito l’Under 2.5 che parte dall’1.75 di PokerStars, all’1.85 di ben 365 e GoldBet fino all’1.87 di Betfair. Più alta la quota dell’Over 2.5 che invece vale 1.90 per Sisal e Snai e 1.95 per bet365 e StarCasinò Bet. Capitolo attacco, attenzione massima a Mikael Ishak uno dei migliori marcatori della competizione. Una sua rete nei 90 minuti vale 3.55 per LeoVegas e 3.60 per StarCasinò Bet. In casa viola i bookmaker puntano invece su Cabral autore di cinque reti nelle ultime cinque gare di Conference League. 2.75 per Sisal e Snai la quota di una sua rete.

ULTIMI RISULTATI – Ottimo momento per il Lech Poznan terzo in classifica nel campionato polacco dietro al Robotniczy e al Legia Varsavia. Tre successi e due pareggi per la compagine di van den Brom nelle ultime cinque gare di campionato. Un bel bottino che però ha permesso al Pogon Szczecin di portarsi a sole tre lunghezze dal terzo posto. Un mese da incorniciare l’ultimo per la Fiorentina che ha inanellato una serie di risultati importantissimi non solo in Europa ma anche in campionato. La squadra di Italiano nelle ultime sei gare ha conquistato cinque vittorie (Verona, Milan, Cremonese, Lecce, Inter) e un solo pareggio nell’ultimo turno di campionato contro lo Spezia (1-1). Successi che hanno permesso alla viola di risalire anche la china della classifica fino al nono posto a soli due punti dal Bologna ottavo.

I PRECEDENTI – Quello tra Lech Poznan e Fiorentina sarà il terzo incontro tra le due squadre che si sono già sfidate nella fase a gironi dell’Europa League della stagione 2015/2016. Precedenti in perfetto equilibrio con una vittoria per parte. Come riporta OddsChecker la Fiorentina ha un ottimo score con squadre polacche: la viola ha infatti vinto quattro gare su sei riuscendo a tenere la porta inviolata in tre occasioni. Al contrario il Lech Poznan non ha una tradizione favorevole con le italiane contro cui ha vinto solo una delle sue sfide, proprio quella del 2015 contro la Fiorentina.