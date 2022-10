Lecce-Fiorentina: risultati, precedenti e le migliori quote

Lecce-Fiorentina, l’analisi quote di OddsChecker: ospiti favoriti, ma vige l’equilibrio: Under in “vantaggio”

Redazione VN

Dopo la convincente vittoria d’Europa League contro gli Hearts, la Fiorentina è chiamata a replicare il successo in campionato, contro il Lecce al Via del Mare. Tre pareggi e una sconfitta per i giallorossi nelle prime quattro partite giocate in casa, un solo punto a Empoli per i viola fin qui nelle gare disputate lontano dal Franchi. La sconfitta di Roma della formazione di Baroni ha dato comunque segnali positivi: la squadra salentina ha dimostrato di poter impensierire anche le big del campionato di Serie A, come accaduto contro Inter e Napoli. Nel 2020, il precedente più recente, fu 3-1 per la Fiorentina. Questa volta il fischio d’inizio arriverà lunedì 17 ottobre alle 20.45.

GLI ULTIMI RISULTATI – Il Lecce ha collezionato fino a questo momento sette punti, “frutto” di una vittoria (quella contro la Salernitana dello scorso 16 settembre), quattro pareggi e quattro sconfitte. Con il Bologna è una delle due formazioni che conta più pareggi interni (tre) in questo campionato. Nell’ultimo turno di Serie A ha perso all’Olimpico contro la Roma (2-1), mentre ancor prima era arrivato il pareggio per 1-1 contro la Cremonese. Dall’altra parte c’è la Fiorentina, reduce dalla pesante sconfitta arrivata all’Olimpico contro la Lazio nel monday match del nono turno di campionato. Sono solamente nove i punti conquistati finora, numeri al di sotto delle aspettative che si avevano su questa squadra a inizio stagione: due vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte il bilancio di cui s’è reso protagonista il gruppo di Italiano. In questo senso, il successo europeo è un segnale importante, ma ora bisogna trovare continuità - sia in termini realizzativi che in termini di risultati - anche in Serie A. Facendo un paragone con la scorsa stagione, la Fiorentina aveva perso quattro volte anche nei primi nove turni dello scorso campionato, vincendo però ben cinque volte nel parziale (15 punti, contro i nove attuali).

I PRECEDENTI – Lecce e Fiorentina si sfideranno lunedì sera per la 29esima volta in Serie A (la 15esima se si considerano solamente le gare giocate al Via del Mare). Il bilancio generale è piuttosto equilibrato, con nove vittorie dei salentini, 10 dei viola e nove pareggi. Se analizziamo, invece, soltanto le gare casalinghe per il Lecce, quest’ultimo gode di un “vantaggio”: cinque successi contro i tre degli avversari, sei le gare che si sono concluse in pareggio. Il trend collezionato dai giallorossi contro la Fiorentina – nove vittorie su 28 sfide totali – è indicativo, soprattutto se si considera che solamente contro l’Udinese la squadra salentina conta più successi (10) nel massimo campionato. I viola, inoltre, hanno vinto entrambe le ultime due trasferte al Via del Mare contro il Lecce in Serie A, dopo che avevano ottenuto soltanto una vittoria nelle 12 gare giocate in casa dei salentini nel massimo torneo. Si tratta di quella del 15 luglio del 2020, decisa dalle reti di Chiesa, Ghezzal e Cutrone, e da quella del 5 maggio del 2012: in quel caso fu Alessio Cerchi, con un gol siglato al 35’, a consegnare i tre punti alla formazione di casa. L’ultima vittoria del Lecce in casa contro la Fiorentina risale, ricorda OddsChecker, al settembre del 2010: Lecce-Fiorentina 1-0, rete di David Di Michele.

LE QUOTE - Secondo le rilevazioni di OddsChecker, Lecce-Fiorentina è destinata a essere una sfida abbastanza equilibrata. La squadra di Italiano gode dei favori del pronostico: il suo successo ha una quota che va dal 2.04 di LeoVegas al 2.10 di Sisal (2.05 su Betfair e Goldbet). Ma la forbice tra l’1 e il 2 non è particolarmente ampia: la vittoria dei padroni di casa è in grado di pagare fino 4 volte la posta su 888Sport (la soglia rimane più bassa su Goldbet e Better, 3.85, e su LeoVegas, 3.95). Il pareggio si posiziona “nel mezzo”: la quota corrispondente oscilla tra il 3.25 di Sisal e il 3.35 di Snai). A proposito di reti, l’Under 2.5 è in vantaggio sull’Over. Il primo scenario vale 1.65 su Sisal, Better, Goldbet e Betfair, e raggiunge un massimo di 1.70 su Snai. L’ipotesi contraria, e dunque quella secondo cui giungeranno almeno tre gol nel corso dei 90’, invece, vale 2.06 su Planetwin, 2.10 su Sisal e Betfair, 2.20 su LeoVegas. Idee decisamente poco chiare dei bookie, infine, in merito al Goal/No Goal: lo scenario secondo cui una delle due squadre rimarrà a secco ha una quota di 1.80 su Sisal, 1.90 su Goldbet e Snai. Il segno opposto, invece, vale 1.80 su Better, Snai e Goldbet, mentre raggiunge l’1.90 su LeoVegas e Sisal. Vale la pena dare un’occhiata, infine, alle combo primo/secondo tempo: quella più probabile è che la Fiorentina sia in vantaggio in entrambe le frazioni di gioco (quota 3.20 su Novibet, 3.30 su Betfair).