Lazio-Fiorentina: precedenti, risultati e le migliori quote

In questa stagione, la Fiorentina non ha ancora trovato continuità di gioco e risultati. Complici i diversi infortuni, i Viola non sono mai riusciti a ripetere grandi prestazioni con le big contro formazioni meno competitive, lasciando diversi punti per strada. Dopo diciannove giornate, la Conference League dista 12 punti, troppi se si considera il ritmo con le quali viaggiano le prime della classe. Come analizzato da , la Lazio nel 2023 è andata in gol almeno una volta in tutte le partite, segnandone sei e subendone zero nelle ultime due uscite. Il 4 a 0 al Milan ha rilanciato la squadra di Sarri che troppe volte nel corso del campionato, come successo ai Viola, è andata in blackout lasciando punti per strada.

Le quote

Quote alte per un match che i bookmaker prevedono, nonostante due momenti di forma totalmente differenti, equilibrato e in bilico per tutti i 90 minuti. Padroni di casa leggermente in vantaggio: un successo biancoceleste è a 2.05 con Bet365 e Pokerstars, più alte le quote per una vittoria della Fiorentina a 3.55 con Starcasinò Bet. All’Olimpico, Lazio e Fiorentina hanno pareggiato solo in 22 occasioni, quota alta per il pari a 3.30 con Planetwin. Quote basse per almeno un gol di entrambe le squadre, NetBet valuta il Goal a 1.73. Quote più alte per i mercati Over 2.5, Under 2.5 e No Goal, rispettivamente a 1.89, 1.82 e 2.00 con Novibet. Anche senza Immobile (in dubbio per il match di domenica), la Lazio ha trovato gioco e gol con Felipe Anderson nel ruolo di falso nove: una sua rete nel match è quotata 3.75, più basso Zaccagni a 3.50 con Sisal. Per la Fiorentina, il bomber più atteso è Jovic a 4.00, seguito da Kouame e Ikone a 4.50 e 5.00.