Inter-Fiorentina: risultati, precedenti e analisi quote

Quote 1X2

Inter e Fiorentina si sono già affrontate 171 volte in Serie A: il bilancio sorride ai nerazzurri, che hanno vinto 70 volte contro le 45 viola, con 55 pareggi. L’ultimo precedente in senso assoluto è amaro per la Fiorentina: si tratta della sconfitta in finale di Coppa Italia lo scorso 24 maggio, 2-1 in rimonta per l’Inter. A inizio aprile, invece, Bonaventura aveva firmato la vittoria a San Siro in campionato. Come anticipato, le quote dicono Inter: come segnalato da Oddschecker, una vittoria della squadra di Inzaghi si gioca a 1.65 su bet365, Better, e Novibet e a 1.70 su Sisal e Snai. Il successo della Fiorentina, che ha collezionato una vittoria e un pareggio nelle prime due giornate di campionato, è giocabile a 5.00 su Planetwin365, Novibet, Snai e Betfair e a 5.25 su bet365. Il segno X, invece, è in lavagna a 4.00 su Snai, Sisal, Betfair, Goldbet e Better e a 4.04 su Betway.