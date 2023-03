Inter-Fiorentina: risultati, precedenti e analisi quote

Inter - Fiorentina, l’analisi quote di OddsChecker: a San Siro sono attesi gol e spettacolo. Inter fra alti e bassi, Fiorentina in palla.

Redazione VN

Chiusa la parentesi Nazionali il campionato di Serie A è pronto a ripartire e la 28esima giornata riserva già un grande big match. La Fiorentina vola a Milano per la gara contro l’Inter di Simone Inzaghi. Due squadre che vivono due momenti differenti con i nerazzurri che vogliono rialzare la testa dopo il ko contro la Juventus e i ragazzi di Italiano che grazie alla vittoria sul Lecce hanno vinto la quarta gara di fila in campionato.

ULTIMI RISULTATI – L’ultimo è stato un mese ricco di alti e bassi per l’Inter. Se infatti i nerazzurri hanno mostrato il loro lato migliore in Champions League, qualificandosi ai quarti, in campionato la squadra di Inzaghi ha faticato e non poco. Solo un successo nelle ultime quattro partite, contro il Lecce, e poi ben 3 ko contro Bologna, Spezia e appunto Juventus. Risultati che hanno fatto scivolare i nerazzurri al terzo posto in classifica a ben 21 punti dal Napoli capolista.

Un mese da incorniciare invece per la Fiorentina. La squadra di Italiano ha raggiunto l’importante obiettivo europeo qualificandosi per i quarti di Conference League e soprattutto ha risalito la china della classifica portandosi al nono posto a quota 37 punti. Per i viola sono ben cinque i risultati utili consecutivi: un pareggio contro l’Empoli e poi quattro successi contro Verona, Milan, Cremonese e Lecce.

I PRECEDENTI – Quella di sabato tra Inter e Fiorentina sarà la 170esima sfida in Serie A tra le due squadre. Il bilancio sorride ai nerazzurri che hanno ottenuto il successo in 70 occasioni, 55 sono i pareggi e 44 le vittorie della Fiorentina. Gli ultimi incontri tra le due squadre sorridono ai nerazzurri che sono rimasti imbattuti nelle ultime 11 sfide con l’ultima vittoria della viola che risale al 2017 (5-4 allo stadio Franchi).

Come riporta OddsChecker la Fiorentina ha uno score positivo contro l’Inter per quanto concerne le gare disputate nel girone di ritorno: la viola è rimasta infatti imbattuta in sette delle ultime otto sfide. Non solo, la squadra di Italiano vincendo sabato avrebbe la possibilità di infilare la quinta vittoria consecutiva, situazione che non si verifica dal periodo febbraio – aprile del 2018 con Pioli in panchina.

LE QUOTE – Nonostante il periodo sorrida più alla Fiorentina che all’Inter per i maggiori operatori dei siti di scommesse la squadra di Inzaghi è favorita per la vittoria. Le quote per l’1 dei padroni di casa oscillano dall’1.75 di Betway e Dazn Bet, all’1.77 di Better fino all’1.78 di Sportbet. Il pareggio, che si è verificato 55 volte in 169 sfide, vale invece 3.75 per Sisal, 3.80 per Betfair e 3.90 per Sportbet. Un successo della Fiorentina, che sarebbe il quinto consecutivo, mette d’accordo a 4.75 bet365, Sisal, Snai e Betfair.