Heart-Fiorentina: risultati, precedenti e le migliori quote

Redazione VN

La Fiorentina non può più sbagliare. La squadra allenata da Vincenzo Italiano non ha margine di errore se vuole sperare di passare il turno di Conference League. I viola saranno impegnati nella gara contro gli scozzesi dell’Heart of Midlothian a quota 3 punti e secondi nel Gruppo A. Appuntamento fissato per giovedì 6 ottobre alle 21.00 al Tynecastle Stadium.

Gli ultimi risultati

La squadra allenata da Robbie Neilson si presenta al match dopo il brutto ko rimediato in Premiership contro i Rangers che si sono imposti per 4-0. In Conference invece gli scozzesi hanno perso contro l’Istanbul Başakşehir ma hanno vinto contro il Rigas portandosi al secondo posto nel girone.

Momento molto complicato invece per la Fiorentina che nell’ultimo mese ha portato a casa solo un successo, 2-0 sul Verona. Poi un pareggio contro la Juventus e ben tre sconfitte contro Bologna e Atalanta in campionato e contro l’Istanbul Başakşehir in Conference. I viola sono ancora alla ricerca della prima vittoria nella competizione.

Il giocatore più atteso e anche il più pericoloso per i bookmaker è Luka Jovic: una rete del serbo oscilla dai 2.50 di Sisal fino ai 2.55 di Leovegas. I viola però dovranno prestare attenzione all’attaccante dell’Heart of Midlothian Shankland a quota 4 reti in campionato. Un suo gol vale infatti 3.50 per Sisal

I precedenti

Primo scontro in assoluto quello tra Heart of Midlothian e Fiorentina in una competizione europea. In generale i precedenti sorridono alle italiane: i club scozzesi hanno vinto infatti solo 2 delle ultime 16 sfide.

Come ci informa OddsChecker l’Heart of Midlothian ha sfidato quattro volte club italiani vincendo solo una gara e non segnando neanche una rete negli altri tre match.

Le quote

Secondo le rilevazioni di OddsChecker la Fiorentina ha dalla sua parte i favori del pronostico. Una vittoria in trasferta dei viola mette d’accordo 888Sport e Leovegas a 1.73. Quote in salita per il pareggio che oscilla dai 3.50 di Leovegas passando per i 3.60 di Sisal fino ai 3.80 di Betfair. Poche le chance di una vittoria dei padroni di casa: la quota a 5.15 mette d’accordo GoldBet, 888Sport, Better e Leovegas.

Equilibrio invece sul numero di reti della gara. Se infatti l’Over 2.5 parte dall’1.78 di Sisal fino all’1.85 di Bet365 l’Under 2.5 oscilla dall’1.90 di Snai fino all’1.95 di Bet365.

Per Heart of Midlothian e Fiorentina quella di giovedì sarà una gara cruciale e per questo entrambe le squadre cercheranno la via del gol. Per i bookie le chance che la gara finisce in Goal sono fissate a 1.80 da Bet 365. Leggermente più basse le possibilità che invece una delle due squadre rimanga a secco. La quota del No Goal mette d’accordo 888Sport e Leovegas a 2.05.

Il pronostico

Fiorentina favorita per i bookie per portare a casa la vittoria. Interessante da questo punto di vista la combo 2 + Over 1.5 fissata a 1.95 da Sisal e a 2.05 da WilliamHill. Viola favoriti anche nel parziale dei due tempi: il vantaggio nel primo tempo e nella ripresa vale infatti 2.70 per 888Sport e Leovegas.