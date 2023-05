Fiorentina-Udinese: risultati, precedenti e analisi quote

Fiorentina-Udinese, l’analisi quote di Oddschecker: viola imbattuti al Franchi da febbraio. Sfida da Gol?

Redazione VN

Via alla 35esima giornata di Serie A. La Fiorentina ospita al Franchi l’Udinese: fischio d’inizio domenica alle 15. La squadra di Italiano arriva dalla sconfitta per 2-1 contro il Basilea nell’andata delle semifinali di Conference League. Gli uomini di Sottil hanno superato 2-0 la Sampdoria nell’ultimo turno di campionato. I viola sono lontani dalla zona Europa, attualmente ottavi in classifica con 46 punti. Gli stessi dei friulani che hanno poco da chiedere alla loro stagione.

ULTIMI RISULTATI - La Fiorentina è imbattuta da sei incontri casalinghi in A (3V, 3N), solo una volta ha registrato una serie più lunga al Franchi senza k.o. nelle ultime sei stagioni: tra ottobre 2021 e gennaio 2022. Udinese ha invece perso tutte le tre trasferte più recenti senza segnare neanche una rete. L’ultima volta che i friulani hanno perso più gare esterne di fila è stata nel marzo del 2019 (quattro). Come riporta , le due squadre sono quelle che hanno guadagnato più punti (entrambe nove) con gol segnati negli ultimi 10’ di gioco in questa Serie A.

STATISTICHE E PRECEDENTI - L’Udinese ha vinto tre delle più recenti quattro gare di campionato contro la Fiorentina (1P). In più, i friulani hanno ottenuto un successo in ciascuna delle ultime due sfide contro i viola. Dopo ben 13 vittorie interne consecutive in campionato contro l’Udinese, i viola hanno perso la sfida più recente alla Dacia Arena: 0-4, il 27 aprile 2022. L’ultima volta in cui il club friulano non ha vinto in due partite casalinghe di fila contro la Fiorentina risale al 2005. Come analizzato da Oddschecker, Pereyra e compagni non hanno segnato in tre delle ultime sei gare contro la formazione di Italiano nel girone di ritorno.

LE QUOTE – Secondo i principali siti scommesse, la Fiorentina è favorita per la vittoria: il segno 1 è quotato 2.05 da Sportbet, 1.99 per Netbet e 1.98 per Novibet. L’eventuale successo dell’Udinese è quotato 4.00 da Betfair, 3.71 per Daznbet e 3.60 per Vincitu. Mentre l’X è offerto 3.65 per Sportbet, 3.55 su Planetwin e Novibet. Stando alle valutazioni degli analisti, il segno Gol è più probabile: 1.75 secondo Bet365, 1.74 per Leovegas, 1.73 su Betfair. Il No Gol è invece proposto 2.08 su Planetwin, 2.04 per Leovegas, 2.03 secondo Starcasinò Bet. Grande equilibrio nelle valutazioni di Over e Under, che al Franchi le due formazioni segnino più di due reti è proposto 1.91 da Bet365, 1.86 per Planetwin, 1.80 secondo Better. Il segno opposto è quotato 1.94 su Leovegas, 1.93 secondo Planetwin, 1.90 per Sisal.