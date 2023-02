Fiorentina-Torino: risultati, precedenti e le migliori quote

Fiorentina – Torino, l’analisi quote di OddsChecker: quarti di finale di Coppa Italia, con i granata che cercano la seconda vittoria al Franchi nel giro di 10 giorni.

Redazione VN

Chi vince accede alla semifinale di Coppa Italia. Mercoledì 1 febbraio alle 18.00, Fiorentina e Torino si sfidano al Franchi di Firenze, appena 10 giorni dopo la gara di campionato che ha visto i granata sbancare il terreno dei toscani. La formazione di Vincenzo Italiano insegue la semifinale per il secondo anno di fila, mentre quella di Juric non approda fra le migliori quattro dal 1993.

GLI ULTIMI RISULTATI – Momento altalenante per la Fiorentina che non riesce a dare continuità ai risultati. Dalla ripresa della stagione, i Viola hanno vinto solo due gare, a fronte di sei match giocati: 2-1 casalingo al Sassuolo in campionato e 1-0 interno alla Sampdoria negli ottavi di finale di Coppa Italia. Due le sconfitte, il già citato Ko contro il Torino e quello a Roma contro la Roma. Infine, due pareggi: contro il Monza al Franchi per 1-1 e sempre per 1-1 in casa della Lazio nell’ultimo turno di campionato. La porta dei toscani è rimasta imbattuta una sola volta, in questo arco di partite. Il Torino arriva forte dello scalpo conquistato negli ottavi: quello del Milan, dopo aver espugnato San Siro in 10 vs 11 per 1-0. La squadra di Juric dal 4 gennaio scorso ha giocato complessivamente sei partite, con una sola sconfitta: quella casalinga contro lo Spezia. Sono poi arrivati i pareggi con Verona, Salernitana ed Empoli, a cui si aggiungono le già citate vittorie contro la Fiorentina e contro i rossoneri in Coppa Italia. In cinque di queste sei gare, i Granata hanno sempre trovato la via del gol.

I PRECEDENTI – Sono 161 i precedenti per Fiorentina-Torino, Come riporta Oddschecker ,con un bilancio quasi in parità: 54 vittorie dei toscani, 54 pareggi e 53 successi dei Granata. Il 21 gennaio scorso l’ultimo precedente, con l’1-0 dei granata che sono tornati a vincere al “Franchi” in campionato, dopo 47 anni di digiuno. Per quanto concerne la Coppa Italia, sono 12 gli incroci fra i due club. Comanda la formazione viola con cinque successi, a fronte di quattro pareggi e tre vittorie del Toro. L’ultimo confronto nella kermesse risale agli ottavi di finale del 2019, con il 2-0 della Fiorentina sul terreno dei rivali. L’ultimo successo granata in Toscana in Coppa Italia è datato 17 dicembre 2008: 1-0 e 15 anni di attesa.

LE QUOTE - Come rileva Oddscheckerle lavagne dei bookmaker danno come favorita la Fiorentina, seppur con quote molte alte. Il segno 1 paga a 2.09 su Sportbet e Netbet, con Novibet a 2.07. Il segno X varia fra 3.35 di Goldbet e 3.15 di Pokerstars Sport. Una vittoria degli uomini di Juric la troviamo a 3.92 su Planetwin, con Sisal in scia a 3.90 e Bet365 più cauta a 3.80. Passiamo alle reti il segno Gol vale 1.90 su Betfair e Better, mentre il No-Gol oscilla tra 1.88 di Starcasinò Bet e 1.95 di Bet365. Per quanto concerne l’Over 2.5, le quotazioni più importanti arrivano da Sisal e Starcasinò Bet a 2.10, mentre l’Under 2.5 è favorito a 1.73 su Betfair e 1.70 su Planetwin. Chiudiamo con il Primo Marcatore: nelle file viola il favorito è Luka Jovic che si accende a 6.50 su Starcasinò bet, mentre per i Granata attenzione ad Antonio Sanabria che vale 9.00 su Sisal.