Fiorentina-Spezia: risultati, precedenti e analisi quote

Fiorentina-Spezia, l’analisi quote di OddsChecker: padroni di casa super-favoriti. E i bookie puntano sul No Goal

Redazione VN

Da una parte la squadra più in forma del campionato, ora in nona posizione a quota 40, dall'altra una che ha bisogno di punti per tenere a distanza le zone roventi della classifica - il terzultimo posto è lontano sei punti. Fiorentina e Spezia si affrontano nel ventinovesimo turno di Serie A e lo fanno sapendo di vivere momenti diversi e rincorrere obiettivi diversi. Il match è il programma al Franchi alle 14.30 di sabato 8 aprile.

GLI ULTIMI RISULTATI - I viola, archiviata una prima metà di stagione particolarmente altalenante, si sono sbloccati e hanno infilato una serie di cinque vittorie consecutive, che ha permesso loro di scalare posizioni e tornare a mettere nel mirino una delle squadre attualmente in lizza per la qualificazione europea. Gli uomini di Italiano sono imbattuti in campionato dallo scorso 12 febbraio, nell'ultima uscita nel torneo sono riusciti nell'impresa di espugnare il campo dell'Inter con un 1-0 firmato Bonaventura. Lo Spezia, dall'altra parte, ha raccolto un solo punto nelle ultime due gare, vincendo solo una delle sue ultime dieci partite, quella contro l'Inter che si è giocata lo scorso 10 marzo. Nell'ultimo turno hanno pareggiato 1-1 in rimonta nello scontro diretto contro la Salernitana: i punti dal Verona terzultimo sono sei.

I PRECEDENTI - Quello che si giocherà sabato pomeriggio sarà il dodicesimo confronto complessivo tra le due squadre, il sesto in Serie A. Bilancio totalmente a favore dei viola, in virtù delle sette vittorie ottenute a fronte di quattro pareggi e nessuna affermazione dello Spezia. La gara di andata, giocata lo scorso 30 ottobre, ha visto i toscani imporsi per 2-1 fuori casa grazie alle reti di Milenkovic e Cabral. Al Franchi, entrambe le sfide sono terminate con il punteggio di 3-0: nel primo caso con tre marcatori differenti (Vlahovic, Castrovilli ed Eysseric), mentre nella seconda occasione con la tripletta di Vlahovic. La Fiorentina, infine, ha sempre segnato almeno due reti in ogni confronto con i liguri nella competizione.

LE QUOTE - Come riferisce OddsChecker, Fiorentina - Spezia è destinata a essere una sfida tutt'altro che equilibrata: i viola sono favoriti su tutti i siti scommesse specializzati in quote Serie A: il segno 1 vale 1.40 su LeoVegas e bet365, 1.43 su Better e Netbet, arrivando a un massimo di 1.44 su StarCasinò Bet e 1.45 su Sportbet. Al contrario, il successo degli ospiti paga fino a 8.50 volte la posta su bet365 (la quota è più bassa su Goldbet e Planetwin, rispettivamente 7.50 e 7.75). Il segno X, infine, sta a 4.75 su Sportbet, Snai, 4.70 su Novibet. Per quanto riguarda i gol, l'Over è in vantaggio sull'Under: la quota del primo scenario oscilla tra l'1.72 su Planetwin all'1.82 su LeoVegas. L'ipotesi contraria vale 2.00 su Goldbet, 2.10 su Betfair. Infine, i bookie, in virtù della differenza di qualità e di forma delle due rose, sono convinti che una delle due squadre possa rimanere a secco. Il No Goal sta a 1.72 su StarCasinò Bet, 1.80 su Snai. Al contrario, il Goal raggiunge un massimo di 2.08 su LeoVegas.