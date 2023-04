Fiorentina-Sampdoria: risultati, precedenti e analisi quote

Fiorentina – Sampdoria accende la 32^ giornata di Serie A: domenica 30 aprile alle 18.00, lo stadio Artemio Franchi si appresta a fare da cornice.

Viola ormai lontani dalla zona coppe europee, ma con il pass in tasca per la finale di Coppa Italia e un occhio rivolto alla semifinale di Conference League contro il Basilea. Ultima chiamata per un Sampdoria che ha un piede in Serie B.

GLI ULTIMI RISULTATI – Il cammino della formazione di Vincenzo Italiano è sceso di intensità. Dopo 14 risultati utili consecutivi in tutte le competizioni, la Fiorentina è incappata in due sconfitte di fila: quella indolore contro il Lech in Conference League per 3-2 e quella che ha sicuramente fatto più rumore: ancora un ko per 3-2, a Monza in campionato e dopo che i viola erano andati sul 2-0 a proprio favore. Complessivamente la squadra gigliata non vince da quattro match di fila e l’ultimo successo concerne il 4-1 ottenuto in Polonia nell’andata dei quarti della terza competizione continentale. In Serie A, Biraghi e compagni non centrano i tre punti dall’1 aprile: 1-0 a San Siro contro l’Inter. Da quel momento, pareggi con Spezia e Atalanta al Franchi, oltre alla già citata sconfitta di Monza. Questo tris di vittorie mancate lascia la Fiorentina a quota 42 punti, con la zona europea che dista 12 lunghezze. Sta di fatto che i toscani hanno raggiunto la finale di Coppa Italia, dopo lo 0-0 di giovedì contro la Cremonese che segue il successo dei viola per 2-0 allo Zini nella gara di andata. Non solo, ma gli uomini di Italiano sperano di raggiungere una seconda finale: quella di Conference League. Prima però c’è da superare in semifinale il Basilea. Sampdoria ultima con 17 punti e distante 10 lunghezze dalla salvezza diretta. Serve il miracolo nel vero senso della parola per la squadra di Dejan Stanković che non perde da 180 minuti e ha incassato due punti in questo arco di tempo. L’ultimo successo blucerchiato risale al 19 marzo, con il 3-1 casalingo al Verona. In trasferta, i liguri hanno raccolto appena 9 punti, di cui due nelle ultime cinque gare lontani da Marassi. I tre punti in campo esterno mancano dal 4 gennaio scorso, 2-1 a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Da quel momento due segni X e ben cinque ko.

I PRECEDENTI – Fiorentina vs Sampdoria si gioca per la 128^ volta. Come riporta Oddschecker, il bilancio sorride ai Viola che hanno vinto in 45 occasioni a fronte di 37 successi doriani. 45 segni X completano il quadro. Per quanto concerne le sole gare giocate al Franchi, l’ago della bilancia pende nettamente a favore dei toscani, con 31 acuti in 63 gare interne, a cui rispondono appena 10 squilli blucerchiati e 22 pareggi. La squadra di Vincenzo Italiano ha vinto gli ultimi due incroci interni, mentre l’ultima vittoria ligure risale al 2020. Il pareggio a Firenze non si manifesta dal 2019, quando le due formazioni impattarono 3-3. Curioso come in otto degli ultimi 10 precedenti giocati al Franchi sia sempre arrivata almeno una rete per parte.

LE QUOTE - Come rileva Oddscheckeri siti di scommesse premiano gli uomini di Vincenzo Italiano. Il segno 1 crolla a 1.34 su Planetwin, con Sportbet e Starcasinò Bet a 1.32. Un possibile pareggio prende forma a 5.55 su Daznbet e Netbet, mentre Better, Sisal, Snai, Betfair e bet365 scendono a 5.50. Una vittoria della Samp decolla nel vero senso della parola. Leovegas e Goldbet sono concordi nel pagare il segno 2 a 10, con Betway a 9.43. Novibet e PokerstarsSport recitano 9.40 sulle rispettive lavagne. Passiamo alle reti e sono previsti molti gol a Firenze. L’Over 2.5 si accende a 1.68 su Leovegas, con Netbet, Daznbet e Novibet a 1.66. L’under 2.5 chiaramente è sfavorito e lo troviamo a 2.38 su Betfair, con Better a 2.25, assieme a Betway e Sportbet. Passiamo al segno Gol e una rete per parte non trova il gradimento degli operatori: 2.03 su Planetwin, con Goldbet a 2.00 e Pokerstars Sport a 1.99. Il No-Gol brilla a 1.80 su Betfair, mentre Better scende a 1.75 assieme a Netbet. Chiudiamo con il primo marcatore. Fra i viola il favorito è Luka Jovic a 5.75 su Sisal, con Nicolas Gonzalez in scia a 6.20 su Snai. I blucerchiati si affidano alla possibile zampata di Fabio Quagliarella che troviamo a 13.50 sia su bet365 e sia su Starcasinò Bet.