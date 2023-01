Fiorentina-Sampdoria: risultati, precedenti e le migliori quote

Fiorentina-Sampdoria, l’analisi quote di OddsChecker: padroni di casa super favoriti, i bookie ipotizzano il No Goal

Redazione VN

Giovedì 12 gennaio alle 18.00 è in programma la sfida di Coppa Italia tra Fiorentina e Sampdoria, valida per gli ottavi di finale. Le due squadre sono reduci da risultati opposti nell'ultimo turno di Serie A: la squadra di Italiano ha superato il Sassuolo, mentre quella di Stankovic è caduta al Ferraris contro il Napoli. Per i blucerchiati si tratta della terza partita nell'attuale edizione della competizione: il successo di misura nell'esordio contro la Reggina, e poi la vittoria ai calci di rigore contro l'Ascoli. I viola vorranno passare il turno a tutti i costi, ma la Samp rimane uno scoglio difficile da superare.

GLI ULTIMI RISULTATI - La Fiorentina, che debutterà contro la Samp in Coppa Italia, ha perso senza segnare le ultime due gare nella competizione. L'ultima volta che ha subito tre sconfitte di fila nella competizione è stata tra gennaio e dicembre 2008, mentre è da agosto 2004 che la Viola non manca il gol per tre gare consecutive. I blucerchiati, dall'altra parte, non ha avuto gran fortuna negli ultimi incroci di Coppa Italia: non superano gli ottavi di finale dall'edizione 2010/11 in cui vinse ai rigori contro l'Udinese. La Samp è rimasta imbattuta nelle ultime due gare di Coppa Italia, mentre entrambi gli impegni più recenti della Fiorentina in Coppa si sono protratti fino ai tempi supplementari. La possibilità che, anche in questo caso, sia necessario l'extra-time vale 4.00 su Sisal (contro l'1.25 del termine del match ai tempi regolamentari).

I PRECEDENTI - Fiorentina e Sampdoria si sono affrontate 11 volte in Coppa Italia, di cui tre sempre agli ottavi di finale. Sono cinque le vittorie della Viola rispetto alle due dei blucerchiati, completano il quadro quattro pareggi. In particolare, nelle tre occasioni in cui la Fiorentina ha incontrato la Sampdoria agli ottavi, i toscani hanno sempre passato il turno, mentre l'ultima volta che i blucerchiati hanno eliminato i toscani nella fase a eliminazione diretta del torneo è stata, addirittura, nel gennaio 1989 (si trattava di quarti di finale). I numeri si "schierano" quasi tutti dalla parte dei padroni di casa, imbattuti nelle sette partite interne contro la Samp in Coppa Italia: quella blucerchiata è, riporta OddsChecker, la squadra contro cui la Viola ha giocato più gare casalinghe senza subire la sconfitta nella competizione.

LE QUOTE - Secondo le rilevazioni di OddsChecker, Fiorentina - Sampdoria è destinata a essere una sfida tutt'altro che equilibrata. La squadra di casa, in virtù del fattore campo, dei precedenti e di una maggiore qualità nell'organico, gode dei favori del pronostico: il suo successo ha una quota di 1.50, sia su Sisal che su Better. E la forbice tra il segno 1 e il 2 è abbastanza ampia: la vittoria degli ospiti è in grado di pagare 7.50 volte la posta su Sisal (6.80 su Better e Goldbet). Il pareggio, infine, raggiunge un massimo di 4.20 su Better (4.00 su Sisal). A proposito di reti, l'Under è in "vantaggio" rispetto all'Over, ma la distanza tra le quote delle due giocate è minima. Su Sisal, ad esempio, l'ipotesi secondo cui arrivino meno di tre gol nei 90' vale 1.80 (contro l'1.90 dell'Under). Non si esclude, inoltre, che una delle due squadre rimanga a secco, anzi: il No Goal ha una quota più bassa rispetto al Goal (rispettivamente 1.72 contro il 2.00). Un'ultima statistica riguarda i marcatori: Verre è l'unico giocatore della Sampdoria ad aver segnato un gol in ciascuna delle tre edizioni della Coppa Italia (nel 2022/23 è già andato in rete contro l'Ascoli). Una sua marcatura contro la Fiorentina vale 6.00 (per i Viola, i principali "indiziati" sono Cabral e Jovic, quota 2.75).