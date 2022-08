Fiorentina-Napoli: risultati, precedenti e le migliori quote

Fiorentina - Napoli, l’analisi quote di OddsChecker: gara da Over, Kvaratskhelia il più atteso

Redazione VN

La Serie A entra nel vivo e domenica 28 agosto al Franchi andrà in scena uno dei grandi classici del nostro campionato: Fiorentina - Napoli. Una gara che negli anni ha sempre regalato grandi partite e che quest’anno promette di fare altrettanto. Fischio d’inizio alle 20.45, arbitra Marinelli.

Gli ultimi risultati

Due su due e sei punti in tasca quelli conquistati dalla squadra di Spalletti. Vittoria all’esordio stagionale e manita sul Verona, poker alla seconda sul Monza. Ben 9 reti segnate e solo due subite dagli azzurri.

Sono 4 invece i punti conquistati fino ad ora dalla squadra di Italiano che ha battuto prima la Cremonese e poi rimediato un pareggio a reti inviolate contro la neo promosso Cremonese.

Gli attacchi di Fiorentina e Napoli sono pronti a dare spettacolo e secondo quanto rivelato da OddsChecker, Victor Osimhen è il pericolo numero uno per la porta viola. A 2.50 è fissata la quota di una sua rete in qualsiasi momento della gara. Salgono, e non potrebbe essere altrimenti visti i tre gol e un assist in due gare, le quote di Kvaratskhelia a 3.30.

Sponda Fiorentina invece gli scommettitori puntano su Arthur Cabral, una rete dell’attaccante vale 3 volte la posta.

I precedenti

Sono ben 144 i precedenti tra le due squadre e il bilancio viaggia sul filo di lana. 54 le vittorie della Fiorentina, 51 quelle del Napoli, 39 i pareggi. Il Franchi però porta bene agli azzurri che hanno vinto le ultime tre gare disputate nello stadio dei viola realizzando sempre almeno due reti.

Come ci informa OddsChecker l’ultima vittoria della Fiorentina in casa risale alla stagione 2017/2018 quando i padroni di casa si imposero con una tripletta firmata proprio da Giovanni Simeone, nuovo acquisto proprio del Napoli. Della stagione successiva è invece l’ultimo pareggio tra le due squadre. Lo 0-0 è stato il risultato della gara in ben due occasioni, nel 2017 prima e nel 2019 poi.

Le quote

Secondo le rilevazioni di OddsChecker Fiorentina e Napoli viaggiano quasi in perfetto equilibrio. Sisal quota una vittoria degli azzurri a 3.20 mentre Betfair quella della Fiorentina a 3.30. Più alto invece il pareggio che parte dai 3.45 di Pokerstar fino ai 3.75 di Snai. Le sfide tra i viola e gli azzurri sono caratterizzate dai gol. Entrambi gli attacchi sono infatti molto prolifici e per questo gli scommettitori puntano sull’Over 2.5 quotato a 1.72 da Bet365. Decisamente più alto invece L’Under 2.5, a 2.20 sia per Betfair che per Leovegas.

Il Napoli è sempre andato a segno negli ultimi cinque confronti contro la Fiorentina e i viola solo in due occasioni non sono riusciti ad andare a rete. Per questo il Goal mette d’accordo tutti a 1.57, da Golbet a Better. Più difficile invece che una delle due squadre rimanga a secco. Il No Goal è fissato a 2.38 sia da Leovegas che da Betfair.