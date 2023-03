Fiorentina-Milan: risultati, precedenti e analisi quote

Fiorentina - Milan, l’analisi quote di OddsChecker: i viola sono la vittima preferita di Ibra: lo svedese torna al gol?

Redazione VN

Fiorentina – Milan sarà il big match del sabato sera, valido per la 25esima giornata del campionato di Serie A. In uno stadio Franchi gremito la squadra di Italiano e quella di Pioli sono pronte a scendere in campo entrambe reduci da due importanti vittorie in Europa e in campionato.

ULTIMI RISULTATI – Striscia di risultati utili consecutivi per la squadra di Pioli che sembra essere uscita in modo definitivo dalla crisi che l’aveva travolta a inizio anno. Tre successi in campionato: Torino, Monza e quello prestigioso sull’Atalanta e una vittoria ancor più importante in Champions League contro il Tottenham. I rossoneri si trovano attualmente al terzo posto in classifica, a 47 punti al pari dell’Inter, l’occasione è quindi importante anche per allungare sui nerazzurri.

Buon momento anche per la viola di Italiano che dopo aver battuto il Braga ed essersi qualificata agli ottavi di Conference League è tornata alla vittoria in campionato imponendosi per 3-0 in casa del Verona. Attualmente la squadra di Italiano occupa il dodicesimo posto in classifica a quota 28 punti.

I PRECEDENTI – Sono 165 in totale gli scontri in Serie A tra Fiorentina e Milan e il bilancio sorride ai rossoneri che hanno ottenuto il successo in 76 occasioni; 44 sono i pareggi, 45 i successi della Fiorentina. Come riporta OddsChecker il trend del Milan contro la Fiorentina è ottimo con un solo ko negli ultimi cinque scontri. Non solo, i rossoneri segnano sempre almeno una rete contro i viola da otto confronti consecutivi, solo una volta hanno fatto meglio (in gol in 10 gare consecutive tra il 1947 e il 1951).

Il Franchi, invece, non porta bene ai viola contro il Milan: la Fiorentina ha vinto infatti solo 3 delle ultime 16 gare interne contro il Milan (6N, 7P).

LE QUOTE – Operatori concordi nel considerare il Milan leggermente favorito per la vittoria. Un successo dei rossoneri, che non vincono al Franchi dalla stagione 2020/2021 (2-3), vale 2.50 per bet365, 2.55 per Sisal e GoldBet e 2.60 per SportBet. Leggermente più alti i valori delle quote dell’1: un successo dei viola, la cui ultima vittoria contro i rossoneri risale al 4-3 della scorsa stagione, oscilla dai 2.80 di Sisal passando per i 2.90 di Better, i 2.91 di Betway e i 3.00 di Betfair. L’X è invece la quota più alta offerta a 3.30 da bet365, Sisal, Planetwin 365 e SportBet.

Nelle ultime cinque gare di campionato la Fiorentina ha sempre segnato almeno una rete, eccetto nel match contro la Juventus (1-0). Il Milan va a segno da quattro gare consecutive e nonostante non abbia subito gol per i bookie la tendenza della gara del Franchi potrebbe essere quella del Goal che vale 1.80 per Betway e StarCasinò Bet e 1.91 per bet365. Il No Goal si attesta invece sull1.91 di bet365 e Betfair fino ai 2.03 di Planetwin 365.

Per i maggiori operatori quella tra Fiorentina e Milan sarà una gara che si giocherà sul filo dell’equilibrio come dimostrano le quote dell’Under/Over. Favorito infatti l’Under 2.5 che vale 1.72 per StarCasinò Bet e Better e 1.75 per Sisal. L’Over 2.5 sale invece fino ai 2.04 di Betway passando per i 2.10 di bet365 fino ai 2.15 di Betfair.

Capitolo marcatori la Fiorentina è, insieme alla Roma, la vittima preferita di Zlatan Ibrahimovic (11 gol). Anche i bookie credono in un ritorno al gol dello svedese che viene quotato a 2.75 da Planetwin 365 e 2.80 da StarCasinò Bet. Per la Fiorentina attenzione a Luka Jovic: la sua firma nei 90 minuti vale 3.50 per Sisal e 3.55 per StarCasinò Bet.