Fiorentina-Lazio: risultati, precedenti e le migliori quote

Fiorentina-Lazio, l’analisi quote di OddsChecker: viola favoriti, ma vige l’equilibrio. I bookie si attendono una gara da Over!

Redazione VN

Dopo gli impegni in Europa contro Hearts e Sturm Graz (conclusi rispettivamente con una vittoria e un pareggio), Fiorentina e Lazio si ritroveranno al Franchi per il monday match della nona giornata di Serie A in un confronto che, negli ultimi anni, ha regalato sfide ricche di gol e tensione. I padroni di casa arrivano dal KO in campionato in casa dell’Atalanta. Hanno totalizzato 9 punti nelle prime 8 gare; nelle ultime 5 sfide sono arrivate 3 sconfitte e una sola vittoria. L’obiettivo è dunque quello di provare, perlomeno, a risalire la china. Dall’altra parte, gli ospiti arrivano all’appuntamento reduci da 3 vittorie di fila in campionato: 17 punti totali in 8 partite e terzo posto a pari merito con il Milan. Contro lo Sturm Graz non sono andati oltre lo 0-0, ma il rendimento dei biancocelesti tra Europa League e Serie A è stato, almeno fino a questo momento, molto differente.

GLI ULTIMI RISULTATI – La Lazio ha vinto tre partite di fila in Serie A (contro Verona, Cremonese e Spezia) per la prima volta con Maurizio Sarri alla guida. L’ultima volta che i biancocelesti avevano ottenuto tre successi di fila in campionato senza subire gol risaliva al marzo 2015 (quattro, in quel caso, con Stefano Pioli in panchina). Dall’altra parte, la Fiorentina ha vinto solamente una delle ultime sette partite di campionato (3 pareggi, 3 sconfitte), 2-0 contro il Verona lo scorso 18 settembre. In particolare, i viola non hanno trovato il gol in quattro di questi incontri, nella Serie A in corso nessuna squadra ha fatto peggio. La Lazio ha dimostrato, inoltre, di aver sistemato i problemi in difesa che l’avevano caratterizzata nel corso della scorsa annata: ha subito solamente 5 gol in questo campionato. Nell’era dei tre punti a vittoria, solo nel 2001/02, i biancocelesti avevano incassato così poche reti dopo le prime otto partite stagionali di Serie A – in quel caso non incassarono gol nemmeno nella nona gara. Nel 2022, infine, la Fiorentina ha mantenuto la porta inviolata in nove partite casalinghe, più d’ogni altra squadra nei cinque grandi campionati europei.

I PRECEDENTI – Fiorentina e Lazio si sfideranno lunedì sera per la 147esima volta in Serie A (la 74esima se si considerano solamente le gare giocate al Franchi). Il bilancio pende dalla parte degli ospiti, usciti vittoriosi da 57 incontri contro i 47 dei padroni di casa, 42 i pareggi. La situazione si ribalta se si analizza il trend collezionato dai viola a Firenze: 33 successi, 20 pareggi ed altrettante sconfitte. La Fiorentina ha vinto solamente una delle ultime 10 sfide di campionato contro la Lazio (2 pareggi, 7 sconfitte), il 2-0 dell’8 maggio 2021, grazie a una doppietta di Dusan Vlahovic. La Lazio, inoltre, ha tenuto la porta inviolata nelle ultime due gare di campionato contro la Fiorentina e non fa meglio contro quest’avversaria dal 2013/15, quando ha registrato due clean sheet consecutivi contro i viola. Nelle ultime sette gare di Serie A tra Fiorentina e Lazio in casa dei toscani, infine, non si è mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato: due vittorie viola, un pareggio e quattro successi biancocelesti, incluso quello per 3-0 nella sfida più recente, il 5 febbraio scorso. La prossima sarà la 300esima presenza in Serie A per Immobile, che ha segnato 187 gol finora nella competizione, almeno 32 in più di ogni altro giocatore dopo al massimo lo stesso numero di gare tra gli esordienti nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95) – dietro di lui Zlatan Ibrahimovic ed Hernan Crespo. L’attaccante della Lazio, riporta OddsChecker, è il principale indiziato per mettere la propria firma sul tabellino del match: la quota è di 2.75 su Snai e Sisal (5.00 se primo marcatore, optando per Betfair). Occhio, infine, a Milinkovic: solo De Bruyne è stato coinvolto in più reti del serbo (8: 3 reti, 5 assist) tra i centrocampisti nei cinque grandi campionati europei. Un suo gol nel corso di Fiorentina-Lazio vale 5.00 su Snai e Sisal.

LE QUOTE - Secondo le rilevazioni di OddsChecker, Fiorentina-Lazio è destinata a essere una sfida particolarmente equilibrata. La squadra di Italiano gode dei favori del pronostico: il suo successo ha una quota che va dal 2.40 di LeoVegas al 2.50 di Sisal e Betfair. Ma la forbice tra il segno 1 e il 2 è tutt’altro che ampia: la vittoria degli ospiti è in grado di pagare fino a 2.90 volte la posta su Sisal, Snai, Better e Novibet. Infine, il pareggio raggiunge un massimo di 3.40 su Betfair, LeoVegas e Novibet. A proposito di reti, l’Over 2.5 è in vantaggio sull’Under. Il primo scenario vale 1.80 su Planetwin, Better e Betfair. L’ipotesi contraria, e dunque quella che ipotizza l’arrivo di meno di 3 gol nel corso dei 90’, raggiunge un massimo di 1.98 su LeoVegas e 888Sport. Idee abbastanza chiare dei bookie, infine, in merito al Goal/No Goal: lo scenario secondo cui una delle due squadre rimarrà a secco ha una soglia più alta (2.20 su Betfair e LeoVegas). L’ipotesi che vede entrambe le squadre a segno, infine, vale 1.62 su Betfair, 1.63 su Snai e LeoVegas, 1.65 su Better e Sisal. Vale la pena, infine, dare un’occhiata ai risultati esatti più probabili secondo gli esperti: l’1-1, l’1-0, il 2-1. Siamo, rispettivamente, a 6.50, 9.50 e 10.00 su Snai (6.15, 8.80, 9.40 su Better).