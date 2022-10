Fiorentina-Basaksehir: risultati, precedenti e le migliori quote

Ultimi risultati

La Fiorentina ha segnato cinque gol nell'ultima partita di Conference: 5-1 contro gli Hearts, nessuna squadra ha realizzato più reti in una partita nella fase a gironi di questa edizione. I viola hanno perso solo una delle ultime sei partite casalinghe in Europa (4V, 1N), dopo non aver vinto nessuna delle quattro precedenti (1N, 3P). Ma la squadra di Italiano è andata in gol nelle ultime 19 gare interne nella fase a gironi. Kouamé e compagni sono reduci da due successi consecutivi in Conference, l’ultima volta che i viola hanno totalizzato tre successi di fila in competizioni europee risale al novembre 2016. Come analizzato da Oddschecker, l'Istanbul Basaksehir resta imbattuto in questa stagione in Europa (7V, 3N) e ha segnato almeno tre gol in sei gare su otto. La formazione turca è anche l’unica a non aver ancora subito reti in questa fase a gironi.