Fiorentina-Empoli: risultati, precedenti e analisi quote

Fiorentina - Empoli, l’analisi quote di OddsChecker: padroni di casa favoriti, Jovic ancora in gol?

Saverio Pestuggia

La Fiorentina, rinfrancata dalla bella vittoria per 4-0 sul campo del Braga, vuole tornare a fare bene anche in campionato. Al Franchi domenica 19 gennaio arriva l’Empoli di Zanetti che in classifica dista tre lunghezze dalla viola. Un match importantissimo per entrambe le squadre che hanno come obiettivo quello di risalire la china della classifica.

Ultimi risultati — I primi mesi del 2023 sono stati difficili per la Fiorentina che nelle ultime quattro gare ha collezionato un pareggio (1-1 contro la Lazio) e poi ben tre sconfitte contro Torino, Bologna e Juventus proprio nel precedente turno di Serie A. Sono 24 i punti raccolti in 22 giornate, un dato che sicuramente non rispecchia il valore della squadra che invece ha fatto benissimo in Coppa Italia e ha iniziato al meglio in Conference League. Anche l’Empoli sta vivendo un momento di flessione. La squadra di Zanetti dopo la vittoria importante contro l’Inter non ha più vinto rimediando due pareggi (Torino e Spezia) e un ko contro la Roma.

I precedenti — Fiorentina e Empoli si sfideranno per la 26esima volta nel massimo campionato e il bilancio sorride nettamente ai viola che hanno ottenuto il successo in 11 occasioni. 8 sono stati i pareggi e 6 le vittorie dell’Empoli. Come riporta OddsChecker la Fiorentina ha vinto 6 delle ultime nove gare giocate in casa contro l’Empoli di cui l’ultima in ordine temporale risale al 2-1 del 2017. La squadra di Zanetti è invece quella che segna di più negli ultimi 30 minuti di gioco (11 gol su 21) ma in quell’arco di tempo l’Empoli ha anche subito il 50% dei gol (14 su 28).

Le quote — Nonostante il periodo non facile in campionato per gli operatori la Fiorentina è nettamente favorita per la vittoria. L’1 dei padroni di casa oscilla dall’1.60 di bet365 e Sisal, all’1.65 di SportBet. In Serie A nessuna squadra ha pareggiato di più dell’Empoli insieme a Udinese e Lecce (9) e l’X nella gara di domenica vale 4.00 per GoldBet e Sisal, 4.05 per Novibet e 4.10 per Betfair. Un successo della squadra di Zanetti parte dai 5.30 di StarCasinò Bet passando per i 5.35 di Better, fino ai 5.75 di bet365.

Tra Fiorentina e Empoli regna l’equilibrio anche in fatto di gol. Sono rispettivamente 23 e 21 le reti messe a segno nelle prime 22 giornate mentre 28 e 29 quelle subite. Un equilibrio questo che si riflette anche nelle quote del Goal / No Goal. Dall’1.78 di Planetwin 365, all’1.83 di Betfair e l’1.91 di bet365 le chance che entrambe trovino la via del gol. Dall’1.91 di bet365 e Betfair fino all’1.93 di Planetwin365 la possibilità che invece una rimanga a secco.

Per i bookmaker quella della Franchi può essere una gara frizzante e ricca di reti come dimostrano anche le quote dell’Over 2.5 che mette d’accordo a 1.80 bet365 e Betfair. Leggermente più alti i valori che fanno riferimento all’Under 2.5 che vale 1.95 per GoldBet e Sisal e 2.03 per Planetwin 365.

Italiano in attacco si affiderà a Jovic, autore di una doppietta contro il Braga, e anche gli operatori puntano sull’attaccante. Una sua rete nei 90 minuti vale infatti 2.50 per Sisal e 2.60 per StarCasinò Bet. Nonostante abbia segnato solo una rete in 17 presenze in campionato Barak potrebbe lasciare la sua firma nel match del Franchi. Il ritorno al gol vale 3.35 per StarCasinò Bet.