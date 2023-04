Fiorentina-Cremonese: risultati, precedenti e analisi quote

Fiorentina-Cremonese, viola dopo la vittoria con due reti di scarto a Cremona favoriti e a un passo dalla finale: l’analisi quote di Oddschecker

Manca l’ultimo, piccolo passo alla Fiorentina. Dopo il 2-0 maturato in trasferta nel match d’andata, i viola ospitano la Cremonese al Franchi nel ritorno della semifinale di Coppa Italia, con l’obiettivo di chiudere i conti e volare in una finale che manca dal 2014.

ULTIMI RISULTATI – La squadra di Italiano ha un po’ rallentato dopo lo sprint iniziato a fine febbraio. Le ultime due sono due sconfitte, arrivate dopo 14 risultati utili. Una delle quali però dolci, visto che ha qualificato i viola in semifinale di Conference League (il 2-3 casalingo contro il Lech). Nell’ultima di campionato è invece arrivato un ko che fa male, 3-2 dal 2-0 a favore, contro il Monza. La Cremonese, al netto dell’exploit in Coppa, è appesa a un filo in Serie A: penultima a 19 punti, a -8 dalla salvezza e reduce dal pesante ko di Udine 3-0.

LE QUOTE – I principali siti di scommesse concordano nel ritenere nettamente favoriti i padroni di casa per la vittoria. Come riporta OddsChecker, il segno 1 non va oltre l’1.40 (Planetwin365), quota di per sé già alta visto che la maggior parte degli operatori oscilla tra l’1.30 (bet365, Betfair) e l’1.36 (DaznBet, Sportbet, Netbet). Si alza a 5.50 su bet365 il segno X, che scende sotto il muro di quota 5 su Starcasinò Bet (4.95) e Betway (4.93). Molto alte le quote del segno 2: si parte dall’8.83 di Betway, passando per i 9.oo di Sisal, Snai, i 9.50 di LeoVegas e Betfair e – infine – i 10.00 di bet365.

Dopo il 2-0 dell’andata, gli operatori ritengono plausibile che possano esserci più di due gol al Franchi. Ecco perché l’Over 2.5 è favorito nelle valutazioni, con solamente Planetwin365 che supera quota 1.80 (1.83). Tutti gli altri principali operatori si mantengono intorno all’1.75 o poco sotto. Più alti invece i valori relativi all’Under 2.5, che su LeoVegas raggiunge i 2.08 e si trova a 2.00 su Betfair, Better e Goldbet. Guardando le quote sul Goal/No Goal, si capisce come i bookmaker siano orientati verso una larga vittoria della Fiorentina. Se è vero, infatti, che l’Over è favorito sull’Under, lo è anche il No Goal sul Goal: il primo raggiunge il suo picco su Betfair a 1.73, ma vale 1.65 su diverse lavagne; il secondo sale a 2.20 su bet365 e non è mai più basso di 2.00.

SULLE SPALLE DI CABRAL – Arthur Cabral è diventato il punto fermo dell’attacco viola. Rimasto a secco contro il Monza, cercherà il riscatto in Coppa Italia. Ha già timbrato il cartellino all’andata e per i bookmaker può ripetersi. Già in avvio? Il brasiliano primo marcatore si accende a 5.25 su Snai, 4.65 su Starcasinò Bet, 4.75 su Goldbet e Better r 5.25 su Snai. Mentre un suo gol in qualsiasi momento del match vale 2.50 su Snai, 2.25 su DaznBet e 2.20 su bet365.

I PRECEDENTI – Come segnalato da Oddschecker, il 2-0 viola dell’andata è l’unico precedente tra le due squadre in Coppa Italia. Il resto degli incroci è in campionato: in tutto 16 – di cui 2 in Serie B – con 8 vittorie viola, 7 pareggi e una sconfitta. La Fiorentina insegue quella che sarebbe la quarta vittoria contro la Cremonese in questa stagione: oltre al già citato match d’andata, in campionato è arrivato un 3-2 a Firenze e un altro 2-0 allo Zini.