Fiorentina-Cremonese: risultati, precedenti e le migliori quote

Sono 14 le sfide totali tra Fiorentina e Cremonese. Le squadre non si affrontano dal 1996, ultima stagione dei grigiorossi in Serie A: 0-0 allo Zini. Il successo più recente dei viola è arrivato l’anno precedente: 3-2 al Franchi, in gol anche Batistuta. Sulla panchina viola c’era Claudio Ranieri, su quella della Cremonese Gigi Simoni. Come analizzato da Oddschecker, nel bilancio dei precedenti spicca il segno X: sette volte il confronto è terminato in parità, sei i successi della Fiorentina e appena uno quello degli avversari arrivato più di 90 anni fa. Era il 1929, 6-0 il risultato finale.

Secondo gli analisti, la Fiorentina è favorita per la vittoria finale: 1.41 la quota stabilita da Novibet e Leovegas, 1.40 per Bet365. Il segno X vale 4.80 secondo Leovegas e Novibet, 4.65 per Better. Più alta la valutazione per il successo della Cremonese: 7.50 secondo Goldbet, Betfair e Better. Stando a quanto riporta Oddschecker, i bookmaker valutano la gara del Franchi da Over 2.5: quota 1.66 per Bet365, 1.57 secondo Snai e Betfair. La giocata opposta vale 2.20 per Goldbet, Snai e Better. Grande equilibrio per il Gol e No Gol: quote fissate a 1.90 per la gran parte dei bookie.