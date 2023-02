Fiorentina-Bologna: risultati, precedenti e le migliori quote

Fiorentina – Bologna, l’analisi quote di OddsChecker: viola favoriti, Jovic ancora in gol? Fiorentina e Bologna sono pronte a sfidarsi in vista della 21esima giornata del campionato di Serie A. Un match importante per entrambe le squadre:...

Fiorentina e Bologna sono pronte a sfidarsi in vista della 21esima giornata del campionato di Serie A. Un match importante per entrambe le squadre: i viola hanno come obiettivo il raggiungimento di un posto in Europa, i rossoblù sono a soli 3 punti dal settimo posto e possono quindi sognare in grande. Appuntamento fissato allo stadio Franchi domenica 5 febbraio alle 18.00.

LE QUOTE – Bookmaker tutti concordi: la Fiorentina è la squadra favorita per la vittoria, del resto i viola hanno perso solo una delle ultime 17 sfide contro il Bologna. Un successo dei padroni di casa parte dall’1.83 di Bet365 e Sisal fino all’1.89 di Sportbet. Nettamente più alte le quote dell’X che oscillano dai 3.50 di GoldBet, Star Casinò Bet e Better fino ai 3.60 di Sportbet. Un successo del Bologna parte invece dai 4.40 di Star Casinò Bet e Net Bet fino ai 4.60 di Betfair. L’attesa al Franchi è per una gara equilibrata e in equilibrio sono anche le quote del Goal / No Goal. Le chance che le due squadre mettano a segno almeno una rete partono dall1.80 di Bet365 e Star Casinò Bet fino all’1.85 di Planetwin. Le possibilità che invece una delle due squadre rimanga a secco oscillano dall1.90 di Planetwin, all’1.91 di Betfair fino all1.95 di Bet365. Fiorentina e Bologna sono due squadre che segnano poco, rispettivamente 22 e 26 siglate nelle prime 20 giornate. Per questo motivo il match tende all’Under 2.5 bancato 1.72 da GoldBet, 1.74 da Planetwin e 1.75 da Sisal. L’Over 2.5 invece si spinge fino ai 2.10 di Bet365 e Betfair.

Capitolo marcatori, Italiano si affida a Jovic e anche per i bookmaker il serbo potrebbe andare a segno. Una sua rete nei 90 minuti vale 2.95 per Star Casinò Bet e 3.00 per Sisal. Non solo, Giacomo Bonaventura ha il Bologna tra le sue vittime preferite, cinque reti segnate, e la sua firma sulla gara di domenica vale 4.75 per Star Casinò Bet e 6.00 per Sisal. In casa Bologna il rendimento di Riccardo Orsolini, quattro reti e due assist nelle ultime nove partite di campionato, porta la quota di una sua rete a 5.00 per Sisal e a 5.50 per Star Casinò Bet. Thiago Motta potrà contare anche sulle prestazioni di Barrow che ha già segnato due volte alla Fiorentina. Il suo segno nella gara vale 5.00 per Sisal.

BONUS SCOMMESSE DI FEBBRAIO SULLA FIORENTINA – Con il ritorno della Serie A e delle altre competizioni per club, i bookmaker predispongono promozioni e quote maggiorate, quasi sempre esclusive ai nuovi clienti. Accade, naturalmente, anche per le partite della Fiorentina: su Gazzetta Scommesse è possibile consultare e comparare i bonus di benvenuto attivi per la Serie A e restare aggiornati sulle iniziative.

ULTIMI RISULTATI – L’inizio del 2023 è stato difficile per la Fiorentina che però nelle ultime due uscite è apparsa in netto miglioramento. Dopo i due ko consecutivi contro Roma e Torino la squadra di Italiano ha ottenuto un pareggio contro la Lazio e soprattutto ha battuto i granata conquistando l’accesso alla semifinale di Coppa Italia dove incontrerà la Cremonese. Buon momento anche per la squadra di Thiago Motta che in campionato viene da tre risultati utili consecutivi. Dopo le due sconfitte contro Roma e Atalanta di inizio anno il Bologna ha rimediato due successi, Udinese e Spezia, e un pareggio contro la Cremonese arrivando a quota 26 punti in classifica.

I PRECEDENTI – Il Bologna porta bene alla Fiorentina: i rossoblù sono infatti la squadra contro la quale i viola ha vinto più volte (56 su 141 sfide). Negli ultimi 17 scontri tra le due squadre la Fiorentina è andata ko in una sola occasione che risale proprio alla gara di andata dello scorso 11 settembre (2-1). Come riporta OddsChecker se il Bologna dovesse vincere la gara di domenica potrebbe ottenere il successo in entrambe le gare stagionali contro la Fiorentina per la prima volta dalla stagione 1989/1990. Non solo, nelle ultime dieci giornate di campionato il Bologna ha guadagnato 19 punti (6V, 1N, 3P). Nel periodo solo Napoli (27), Inter (22) e Juventus (22 esclusa la penalità, hanno fatto meglio.