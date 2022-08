Empoli-Fiorentina: risultati, precedenti e le migliori quote

Empoli-Fiorentina, l’analisi quote di Oddschecker: nel 2016 l’ultima vittoria dei viola al Castellani

Redazione VN

In Toscana, è già tempo di derby tra Empoli e Fiorentina. Al Castellani domenica arrivano i viola di Italiano: fischio d’inizio alle 18.30. La squadra di Zanetti ha perso al debutto contro lo Spezia: 1-0, in gol Nzola. Secondo k.o. consecutivo dopo quello rimediato in Coppa Italia contro la Spal. Esordio con vittoria per Jovic e compagni che hanno superato 3-2 la neopromossa Cremonese.

Come arrivano le squadre

Zanetti deve invertire la rotta. In caso di sconfitta, eguaglierebbe il primato negativo di Martusciello nel 2016 quando la sua squadra fu sconfitta da Sampdoria e Udinese. Già in campo i nuovi arrivi Destro e Lammers, spazio anche a Cambiaghi e Satriano. Servono i gol lì davanti per conquistare i tre punti. L’Empoli troverà una Fiorentina particolarmente offensiva: la formazione di Italiano è quella ad aver effettuato più tiri nel primo turno di campionato (28), anche la squadra ad aver collezionato il possesso palla più alto (74.6%). Come riporta Oddschecker, dal 2001 i viola hanno vinto le prime due partite stagionali di A solamente due volte (2013/14 e 2018/19). In caso di successo sarebbe la terza volta nel periodo. Ottimo l’esordio dei nuovi acquisti: da Gollini a Jovic, in gol, passando per il debutto del terzino brasiliano Dodò e di Mandragora anche lui in rete (la Lega ha assegnato il terzo gol al centrocampista nonostante l’errore di Radu).

I precedenti

Sono 30 i confronti tra Empoli e Fiorentina in Serie A e Coppa Italia: sedici vittorie per i viola, sette per gli azzurri e sette pareggi. L’Empoli ha vinto tre delle ultime cinque sfide di campionato contro gli avversari (2P), tanti successi quanti nei primi 19 confronti nel torneo (7N, 9P). Bandinelli e compagni hanno ottenuto un successo solo in tre gare delle dodici contro i viola nel girone d’andata (4N, 5P). Quello più recente risale al 2-1 in rimonta dello scorso 27 novembre: a segno Vlahovic, lo stesso Bandinelli e Pinamonti nei minuti finali. Come evidenzia Oddschecker, le ultime quattro partite tra Empoli e Fiorentina in A sono sempre state vinte dalla squadra di casa: due successi per parte.

Le quote

Per i bookmaker è la Fiorentina ad avere più chance di vittoria al Castellani. Il successo dei viola vale 1.95 per Bet365, 1.90 secondo Goldbet e Better. Più alto il valore del segno 1: addirittura 4 per Betfair, 3.85 proposto Snai e Novibet. L’X non va oltre 3.70 che mette d’accordo Pokerstars, Betfair e Leovegas. Gli analisti credono che sia una sfida con almeno tre reti segnate: l’Over 2.5 è quotato 1.63 da Leovegas, 1.60 secondo Planetwin e Pokerstars. Mentre l’Under è proposto a 2.30 da Bet365, 2.25 per Better e Novibet. I bookie spingono forte sull’eventualità che siano entrambe le squadre a segnare: il Gol è a 1.57 per Bet365 e Leovegas, la giocata inversa è proposta a 2.40 da Leovegas: 2.30 secondo Goldbet e Pokerstars.