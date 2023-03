Cremonese-Fiorentina: risultati, precedenti e analisi quote

Cremonese-Fiorentina, l’analisi quote di OddsChecker: ospiti super-favoriti in una gara da Under. E Jovic…

Redazione VN

Domenica 12 marzo alle 15 allo stadio Zini di Cremona si giocherà il match tra Cremonese e Fiorentina, valido per la ventiseiesima giornata di Serie A. I padroni di casa, in ultima posizione a pari punti con la Sampdoria, hanno come obiettivo la salvezza, visto che l'anno scorso hanno conquistato una storica promozione. Dall'altra parte gli ospiti, che hanno collezionato 41 punti fino a questo momento, puntano a risalire in classifica. Nella gara d'andata, giocata al Franchi, successo pirotecnico dei viola per 3-2.

GLI ULTIMI RISULTATI - La Cremonese ha iniziato la nuova stagione dopo aver ottenuto un'insperata promozione nel massimo campionato. L'obiettivo, per la squadra prima guidata da Alvini e ora da Ballardini, è inevitabilmente la salvezza. Ora è ultima con dodici punti, a meno quattro dal quartultimo posto. Nell'ultimo turno è arrivata la sconfitta in casa del Sassuolo per 3-2. La Fiorentina, partita con grandi aspettative puntando almeno a confermarsi in Europa, è in netto ritardo in classifica. La formazione di Italiano è dodicesima: nel week-end calcistico più recente, però, è giunta una vittoria importante in casa contro il Milan (2-1).

I PRECEDENTI - La Cremonese non ha mai vinto in 11 precedenti contro la Fiorentina in Serie A; tra le squadre mai battute nella massima serie, solo contro la Juventus i lombardi hanno disputato più sfide nella competizione. Le ultime due gare di campionato giocate in Lombardia sono terminate 0-0; l'ultima partita tra le due squadre in casa dei grigiorossi che ha visto almeno una rete nel massimo torneo risale al 1° dicembre 1991 (3-1 per i viola, con rete di Malusci, Batistuta e autogol di Giandebiaggi). Tra i giocatori dei maggiori cinque campionati europei, solo Kane ed Embolo hanno segnato più gol di testa di Jovic in tutte le competizioni: cinque, incluso uno nella gara vista contro il Milan nell'ultima giornata. La quota che lo vede marcatore è di 2.75 su Sisal (5.75 se primo marcatore).

LE QUOTE - Secondo i bookmaker, riporta , quella in programma domenica non sarà una sfida equilibrata. Il segno 2 vale 1.80 su Betfair, 1.85 su Snai e Goldbet, 1.90 su Sportbet. Al contrario, il successo casalingo della Cremonese è in grado di pagare fino a 4.50 volte la posta su Betfair (4.30 su Planetwin, 4.33 su bet365). Il pareggio, infine, vale 3.65 su Novibet, 3.70 su Sportbet. Per quanto riguarda il numero di gol, l'Under è in vantaggio sull'Over: il primo scenario raggiunge una quota massima di 1.80 su Goldbet, Snai e Betfair; mentre il secondo vale 2.00 su Betfair e bet365. Gli scommettitori sono convinti che entrambe le squadre possano andare in rete (1.91 su bet365). Tuttavia, la forbice col No Goal è tutt'altro che ampia: su Snai la quota è di 1.95.