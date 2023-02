Braga-Fiorentina: risultati, precedenti e analisi quote

Braga-Fiorentina, l’analisi quote di OddsChecker: vige l’equilibro, ma l’1 è in vantaggio. Si punta sull’Over 2.5

Redazione VN

Puntare sulle coppe per dare un senso diverso a una stagione che rischia di diventare fallimentare. La Fiorentina torna a concentrarsi sulla Conference League, e lo fa sapendo che ad attenderla c'è una sfida complicata, quella contro il Braga, ma che soprattutto è chiamata a dare segnali di ripresa dopo aver collezionato appena un punto nelle ultime cinque giornate di campionato (l'unico pareggio contro la Lazio lo scorso 29 gennaio).

GLI ULTIMI RISULTATI - Un doppio confronto, quello contro i lusitani, che i viola avrebbero potuto evitare facendo meglio nella fase a gironi. La Fiorentina, infatti, ha chiuso il Gruppo A a pari punti con il Basaksehir, ma si è piazzata al secondo posto a causa di un deludente avvio nel torneo e di una differenza reti sfavorevole negli scontri diretti. Il sorteggio di novembre ha riservato ai viola il più duro degli avversari possibili. Il Braga ha, infatti, sì deluso in Europa League (si è piazzato alle spalle di Union Saint-Gilloise e Union Berlino, fallendo per la prima volta in cinque anni il passaggio del turno), ma sta disputando una grande stagione. E la conferma arriva dal terzo posto in campionato: il Porto, in seconda posizione, ha soli due punti in più.

I PRECEDENTI - Quello che andrà in scena giovedì 16 febbraio alle 18.45 sarà il primo confronto tra le due squadre in competizioni Uefa. I padroni di casa sono una squadra solida, che gioca un ottimo calcio e, a differenza della Fiorentina, sta vivendo un eccellente momento di forma. I viola, tuttavia, hanno dalla loro un ottimo trend contro le squadre portoghesi, poiché imbattuti da sei gare (non subiscono gol da quattro incontri). L'ultimo precedente dei 16 totali con compagini lusitane risale al 2015/16, quando la formazione allora allenata da Sousa sconfisse per due volte il Belenenses (4-0 in Portogallo, 1-0 sl Franchi). Da ricordare, infine, anche il preliminare di Champions League del settembre 2009, quando il gruppo di Prandelli ebbe la meglio sullo Sporting Lisbona passando ai gironi della competizione solamente grazie alla regola del gol in trasferta. L'ultima sconfitta della Fiorentina contro una squadra portoghese, infine, risale al marzo 1997: in quel caso i viola persero in casa contro il Benfica, la sconfitta fu ininfluente poiché grazie al 2-0 dell'andata, passarono comunque in semifinale di Coppa delle Coppe.

LE QUOTE - Anche in virtù del fattore campo, riporta , il Braga gode dei favori del pronostico: il segno 1 vale 2.45 su Sisal, arrivando a un massimo di 2.55 su Goldbet e StarCasinò Bet. La possibilità che, invece, sia la Fiorentina ad aggiudicarsi la vittoria è in grado di pagare fino a 2.75 volte la posta sia su bet365 che su Betfair. L'X, infine, ha una quota di 3.40 su Planetwin, 3.50 su Sisal. Gli scommettitori, in quanto a gol, sono convinti che ne possano arrivare almeno tre prima del triplice fischio: l'Over è in "vantaggio" sull'Under 2.5. Il primo scenario vale 1.75 su Better, 1.80 su Betfair, al contrario la soglia del secondo è stata fissata rispettivamente a 1.95 e 2.00, secondo i medesimi portali. Infine, l'idea comune ai bookie è che nessuna delle due squadre rimanga a secco di reti. In questo senso, il Goal vale solamente 1.57 su Planetwin, arrivando a una quota massima di 1.67 su bet365. Il No Goal raggiunge 2.25 su Betfair e Planetwin.