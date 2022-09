Bologna-Fiorentina: risultati, precedenti e le migliori quote

Bologna-Fiorentina, l’analisi quote di Oddschecker: vincono sempre i viola. Nel 2013 l’ultimo successo rossoblù

Esonerato Mihajlovic, il Bologna si prepara a iniziare un nuovo corso con un altro allenatore in panchina. Intanto, domenica al Dall’Ara arriva la Fiorentina: fischio d’inizio alle 15. I rossoblù sono reduci dal 2-2 contro lo Spezia, un pari nell’ultima giornata anche per i viola di Italiano: 1-1 con la Juve.

Ultimi risultati

Era dal 2013/14 che il Bologna non arrivava alla sesta giornata di A senza vincere almeno una partita (3N, 2P). E in quella stagione perse anche la sesta gara, solo in tre occasioni è rimasto senza successi nelle prime sei: 1976/77, 1997/98 e, appunto, 2013/14. I rossoblù hanno pareggiato le ultime due partite casalinghe di campionato, contro Verona e Salernitana: non arrivano a tre pari interni di fila da marzo 2016, quando uno fu proprio contro la Fiorentina. I viola hanno vinto solo alla prima giornata contro la Cremonese e hanno pareggiato tre delle prime cinque gare di questo campionato (1P). Come riporta Oddschecker, la squadra nella sua storia ha registrato quattro pari nelle prime sei gare stagionali in A soltanto in tre occasioni (1941/42, 1980/81 e 2000/01). I numeri parlano chiaro: la formazione di Italiano non è riuscita a segnare in tre delle ultime quattro trasferte di campionato (appena un goal fatto nel parziale).

I precedenti

La Fiorentina è imbattuta da 16 gare di A contro il Bologna (10V, 6N), l’ultima volta che ha registrato una serie più lunga di partite consecutive senza perdere è stata tra gli anni ’50 e ’70, contro il Verona (18). Come analizzato da Oddschecker, i rossoblù sono la squadra contro cui i viola hanno vinto più partite in campionato (56) e contro cui hanno registrato più clean sheet: ben 57. Dall’inizio degli anni ’90, il Bologna ha vinto solo una gara in un girone d’andata di A contro la Fiorentina (8N, 12P): 3-2 il 4 novembre 2001, con Guidolin in panchina. Mentre l’ultimo successo dei rossoblù contro gli avversari è arrivato al Dall’Ara nel 2013: 2-1, in goal Marco Motta e Christodoulopoulos, per i viola Ljajic.

Le quote

Grande equilibrio nelle quote per la vittoria finale: il segno 1 è proposto a 3 da Better, 2.90 su Leovegas e Bet365. Il segno 2 è valutato 2.50 da Novibet, 2.35 secondo Goldbet e Planetwin. L’X resta è fermo a quota 3.45 per la gran parte dei bookmaker. Leggera differenza anche nella previsione delle reti totali della gara: l’Over 2.5 vale 1.93 su Leovegas, 1.85 per Better e Pokerstars. Mentre la giocata opposta è offerta a 1.90 da Bet365, 1.85 secondo Better e Snai. Più probabile, secondo gli analisti, che siano entrambe le squadre ad andare a segno: 1.70 la proposta per il Gol su Bet365 e Leovegas, 1.65 per Planetwin. Il No Gol è valutato 2.15 da Snai e Betfair, 2.10 secondo Better.