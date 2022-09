Atalanta-Fiorentina: risultati, precedenti e le migliori quote

Tutto quello che devono conoscere gli appassionati di scommesse sportive su Atalanta-Fiorentina in programma domenica alle 18.

Redazione VN

L'Atalanta non vuole smettere di stupire, la Fiorentina ha un urgente bisogno di risalire e di dare continuità al successo con cui si è congedata dal campionato prima della sosta. La squadra di Gian Piero Gasperini è attualmente la capolista della Serie A con 17 punti, insieme al Napoli, e sono le uniche due formazioni imbattute dopo le prime sette giornate: i nerazzurri dunque vogliono far proseguire il trend decisamente positivo. Il calcio d'inizio è in programma per domenica alle 18 al Gewiss Stadium di Bergamo.

Gli ultimi risultati

Il pareggio interno con la Cremonese poteva in qualche modo minare qualche certezza per l'Atalanta, che invece ha risposto alla grande battendo la Roma all'Olimpico prima della sosta per le nazionali. Nel complesso, la formazione di Gasperini ha ottenuto quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque uscite. Lo stesso non si può dire della Fiorentina, anche se nello scorso turno ha ottenuto un successo importante sul Verona davanti al proprio pubblico; in precedenza erano arrivate le sconfitte con Bologna e Basaksehir in Conference League che avevano aperto una mini crisi.

I precedenti

Atalanta e Fiorentina si sono affrontate 137 volte in competizioni ufficiali, di cui 118 in Serie A, 11 in Coppa Italia e 8 in Serie B. Il bilancio nel complesso sorride ai viola, che hanno vinto in 61 occasioni contro le 33 degli avversari; 43 invece i pareggi. La squadra di Italiano vuole mantenere l'andamento recente: stando a quanto riferisce OddsChecker, nella scorsa stagione i toscani hanno avuto la meglio in tutti e tre gli incroci. In campionato la Fiorentina si è imposta 1-2 (reti di Zapata e doppietta di Vlahovic) a Bergamo e 1-0 al Franchi (Piatek); in mezzo il successo ai quarti di finale di Coppa Italia per 2-3 (Zappacosta e Boga per i nerazzurri, due volte Piatek e Milenkovic per i viola) al Gewiss Stadium.

Le quote

La posizione di classifica e il fattore campo hanno convinto gli operatori a individuare nell'Atalanta la favorita di questa sfida, come rilevato da OddsChecker. La vittoria dei bergamaschi tocca 1.96 con Novibet, il pareggio arriva a 3.55 con 888 Sport, LeoVegas e Novibet mentre la quota migliore per il successo della Fiorentina la offre Bet365 a 4.20. Molto equilibrate le valutazioni relative al numero di gol che saranno realizzati: l'Over 2.5 è leggermente più basso a 1.90 secondo Bet365, 888 Sport e LeoVegas, l'Under 2.5 è a 1.95 con Pokerstars. Più sbilanciato invece il confronto relativo all'ipotesi che entrambe le squadre vadano a segno: il Gol è a 1.75 con Bet365, il No Gol raggiunge 2.10 con GoldBet, Pokerstars, Snai e Better.