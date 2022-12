Zurkowski, la lista aumenta: un’altra squadra si interessa al polacco

Il futuro di Zurkowski è sempre più in bilico. Il polacco non rientra nei piani della Fiorentina e molte squadre si stanno interessando per poter approfittare dell'occasione. Empoli, Sampdoria e Spezia sono i club più caldi, ma come citato da Tuttomercatoweb, ci sarebbe una nuova squadra interessata. Si tratta della Salernitana di Nicola, pronta ad iscriversi alla corsa.