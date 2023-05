Zero prestiti: la Fiorentina anticipa la riforma con Atalanta e Udinese

I prestiti saranno progressivamente limitati: la Fiorentina si è mossa con sagacia e non ha più problemi con questo tipo di formula, come Atalanta e, presto, Udinese

Il nuovo Regolamento sullo status e sul trasferimento dei giocatori (Rstp) riguardante il prestito nel calcio internazionale è entrato in vigore il 1° luglio 2022. Secondo le nuove disposizioni, la durata del prestito non può essere superiore all'anno, due società non possono avere tra di loro più di tre rapporti di questo tipo e, a regime, non si possono né avere né prestare più di sei giocatori. Ma cosa vuol dire "a regime"?

La Fifa, per garantire l'attuazione di questa nuova formula senza problemi, ha previsto l'introduzione di un periodo transitorio. Nello specifico:

- dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023, un club può avere un massimo di otto professionisti ceduti in prestito e otto in prestito in qualsiasi momento durante una stagione;

- dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024, si applica la stessa configurazione ma con un massimo di sette professionisti;

- dal 1° luglio 2024, si applicherà la stessa configurazione ma limitata a un massimo di sei professionisti.

Il regolamento prevede, altresì, che i calciatori di età pari o inferiore a 21 anni e i giocatori allenati dai club, saranno esentati da queste limitazioni.

L'Atalanta, da sempre molto attenta alla propria rosa, non conta giocatori in prestito, e, come ha fatto notare TMW, anche la Fiorentina, avendo salutato Gollini e riscattato in anticipo Barak, si è liberata da questo tipo di legame. Inoltre ci sarebbe l'Udinese, che però ha venduto Udogie al Tottenham per tenerlo in prestito fino a giugno. Tre società che si stanno distinguendo come virtuose negli ultimi anni.