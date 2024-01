Zanoli e il Genoa più lontani, la Fiorentina sonda il terreno per il prestito

Alessandro Zanoli , il terzino classe 2000 è in uscita dal Napoli visto l'arrivo di Pasquale Mazzocchi. Il club partenopeo aveva promesso al Genoa la cessione a titolo temporaneo del calciatore, come contropartita nell'affare Radu Dragusin. La trattativa s'è complicata dopo che il centrale è stato conteso anche da Tottenham e Bayern Monaco.

I rapporti tra i due club in questa fase si sono raffreddati, ma il terzino italiano resta comunque in uscita. Non è escluso il suo prestito a un altro club di Serie A. Visto che nelle ultime ore si registra un nuovo contatto con la Fiorentina per Zanoli. Lo riporta TMW.