Zaniolo riprova la pista Italia: l’ex viola si offre al Torino di Baroni

Niccolò Zaniolo vuole rientrare stabilmente in Italia e dopo il flop con Atalanta e Fiorentina ora è pronto a ripartire da... Torino. Lo scrive oggi Tuttosport, che spiega come il ragazzo abbia parlato con Baroni per trasmettergli tutta la voglia di rilancio e di rimettersi in gioco. I granata stanno riflettendo sull'opportunità e intanto attendono gli sviluppi dell'inchiesta federale sulla lite nello spogliatoio con la Primavera della Roma.