Yerry Mina nel mirino della Fiorentina? Conosciamolo meglio

Yerry Mina potrebbe diventare un nome caldo per il prossimo mercato della Fiorentina? In Inghilterra nelle ultime ore hanno accostato il difensore colombiano anche al club viola. E non è un mistero che la Fiorentina dovrà lavorare molto sul reparto arretrato, stanti le situazioni di Milenkovic e Pezzella, entrambi col contratto in scadenza nel 2022 e a forte rischio cessione. Classe ’94 e fisico da gigante, Mina ha vestito in Europa le maglie di Barcellona ed Everton. Per conoscerlo meglio LEGGI LA SCHEDA DI TUTTITALENTI