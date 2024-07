VN – Tessmann ad un passo dalla Fiorentina. Manca solo il sì degli agenti

Tra Fiorentina e Venezia l'accordo per Tessmann c'è. Adesso per completare l'opera manca solo il sì degli agenti

Come vi stiamo raccontando in questi giorni la Fiorentina ha individuato Tanner Tessmann come il primo pezzo da inserire nella nuova mediana. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione ormai l'accordo tra Venezia e Fiorentina c'è.

La cifra si aggira sui 5-5.5 milioni per il trasferimento, mentre l'offerta per il ragazzo è 1.2 milioni per 5 anni di contratto. Ancora manca il sì degli agenti per le commissioni, dettaglio sempre particolare nelle trattative. La società lagunare aspetta solo la conferma degli agenti, poi Tessmann sarà viola.