VN – Terzic, in arrivo nuovo rilancio del Bologna: le ultime

Il Bologna non ha mai mollato la presa e anzi, è pronto a rilanciare per Aleksa Terzic. Continua il pressing dei felsinei sul terzino serbo, il cui rinnovo del contratto in scadenza nel 2024 si fa in salita. Il club rossoblu cercherà da qui a fine mercato di trovare la formula e le cifre giuste affinché l'affare vada in porto: Di Vaio e altri dirigenti sono stati avvistati più volte al Franchi, mostrando grande interesse per il classe 2000 ex Empoli e Stella Rossa. L'operazione continua a trovare ostacoli, ma non è escluso che possa andare in porto.