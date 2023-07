Aleksa Terzic ha scelto il Salisburgo, la Fiorentina ha provato a ottenere il massimo ma alla fine da 5 milioni è scesa a 4: contratto quadriennale per il terzino sinistro serbo, trattativa in chiusura: lascia Firenze dopo 4 anni da alternativa di cui uno trascorso in prestito all'Empoli. Il Bologna, altra società che fin da gennaio si è mostrata attenta agli sviluppi attorno al difensore, ha deciso di virare su altri profili per la corsia mancina.