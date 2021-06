VN – Su Italiano Spezia inamovibile. Ma la strada verso Firenze è tracciata

Salvo ribaltoni, Vincenzo Italiano sarà il prossimo tecnico Viola

Non ci sono grosse novità per quanto riguarda la questione Vincenzo Italiano ed il suo probabile arrivo a Firenze. Il tecnico nato in Germania ha un accordo di massima con la Fiorentina ed ha accettato la piazza Viola. Gli aquilotti lo sanno ma sono fermi sulle proprie posizioni: c'è una clausola e vogliono che la società di Commisso la paghi per intero. Clausola che, ricordiamo, è di 1,8 milioni lordi, cifre non proprio astronomiche per una società di Serie A. La Fiorentina, dal canto suo, non è molto convinta a voler versare questa cifra e ne è dunque nato un po' di tira e molla che ha portato allo stallo delle ultime ore. Nonostante questo, la strada è ormai tracciata e, salvo sorprese, la trattativà si sbloccherà a breve. Magari con una telefonata di Commisso a Platek che, però, non c'è ancora stata.