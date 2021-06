VN – Si raffredda la pista inglese per Dragowski. Idea Ospina in caso di addio

L'estremo difensore polacco sempre più verso la permanenza. Ma la Fiorentina è comunque vigile sul mercato

Avevamo registrato nei giorni scorsi l'interesse di diversi club, alcuni in Premier League, per quanto riguarda Bartłomiej Drągowski nel prossimo mercato. Tuttavia, la partenza del polacco non sembra così vicina, anzi, la sua permanenza in Viola pare oggi lo scenario più probabile. Offerte nero su bianco a Firenze non sono mai arrivate. La società gigliata valuta il suo estremo difensore per una cifra intorno ai 20 milioni. Nessuno si è mai spinto oltre un'offerta di 10-11. I Viola, dunque, in questo momento sono tranquilli e la ricerca di un altro numero 1 è tutt'altro che una priorità. Tuttavia, in caso di offerte irrinunciabili per il portiere classe '97, resta viva l'idea David Ospina, portiere in uscita dal Napoli che piace molto a Gattuso.