VN – Si muove il mercato intorno a Bianco. Su di lui due club di Serie A e non solo

Inizia a muoversi il mercato attorno ad Alessandro Bianco. Secondo, tante squadre sarebbero interessate al calciatore, anche con la formula del prestito. In particolare, si registrano interessi da parte di squadre della serie cadetta come Reggiana e Catanzaro, ma anche squadre di Serie A come il neopromosso Frosinone, oltre che il Verona. Da non escludere anche la pista estera. Insomma, il futuro del centrocampista classe 2002 potrebbe essere lontano da Firenze, con un prestito per cercare maggior minutaggio dopo i due anni con la prima squadra viola che lo hanno visto scendere in campo in poche occasioni.