VN – Settimana calda per Amrabat allo United: in arrivo l’offerta da Manchester

I Red Devils sono pronti a chiudere l'operazione che dovrebbe portare a breve il marocchino in Premier: giovedì potrebbe essere il giorno buono per l'offerta finale e definitiva

Sofyan Amrabat al Manchester United, ci siamo? I Red Devils in questa settimana, precisamente nella giornata di giovedì, potrebbero presentare la tanto agognata offerta definitiva alla Fiorentina per portare il mediano marocchino in Inghilterra. La cifra è sempre quella più chiacchierata, ovvero intorno ai 28/30 milioni. La pista-United è sicuramente la più concreta riguardo al futuro di Amrabat, mentre al momento non arrivano grandi conferme dagli interessati circa un possibile inserimento della Juventus.