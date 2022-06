VN – Sensazioni positive per Rosati: si lavora al rinnovo

La Fiorentina starebbe valutando seriamente l'idea di rinnovare il contratto ad Antonio Rosati: arrivano sensazioni positive dalla società

La Fiorentina starebbe prendendo in seria considerazione di rinnovare il contratto di Antonio Rosati, come terzo portiere, per un ulteriore anno. Il giocatore, viene definito come un vero e proprio leader dello spogliatoio viola e un personaggio molto importante per i compagni di squadra. Buone le sensazioni in arrivo dalla società, la quale starebbe ragionando su come gestire la situazione per poi intavolare la trattativa di rinnovo.