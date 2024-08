VN – Ritorno di fiamma dell’Empoli per Brekalo: la possibile formula

Torna alla carica l'Empoli per Josip Brekalo: il giocatore è in uscita dalla Fiorentina, dopo che Palladino ha deciso di non puntarci

Diversi ancora gli esuberi a cui la Fiorentina deve trovare una destinazione e tra questi è ovviamente presente Josip Brekalo. Dopo la parentesi croata dello scorso anno, il calciatore sembrava questa estate vicino anche ad una possibile conferma in viola, ma con alcuni club che si sono presentati alla finestra per avere alcune informazioni. Come raccolto, fra tutte queste squadre interessate c'è anche l'Empoli, vogliosa di rinforzare il suo attacco per questa stagione. I due club toscani sono da tempo in contatto per l'ex Torino e in queste ultime ore la trattativa sembrerebbe essere tornata a galla. Nella giornata odierna, infatti, le dirigenze delle due squadre si sono riparlate, con gli azzurri pronti a convincere i viola con una proposta di prestito secco. Attenzione però, perché sul giocatore, nei giorni passati, avevano chiesto informazioni anche Como e Venezia.