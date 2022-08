VN – Ranieri, sempre viva l’ipotesi di un club di Serie A. Il punto

Resta sempre viva la pista che porta Ranieri alla Salernitana. Il difensore è in uscita dalla Fiorentina e l'ipotesi di un suo ritorno in Campania, dove tanto bene ha fatto la scorsa stagione, non è ancora tramontata. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, però, ogni discorso verrà affrontato più avanti dalle due società, in particolare dopo il 15 agosto. Restano comunque basse le possibilità di immaginare il classe 1999 con la casacca viola il primo settembre.