VN – Pezzella, per l’Atalanta non è la prima scelta. Ma c’è offerta dall’estero

Non solo l'Atalanta, un club estero ha formulato un'offerta per il capitano della Fiorentina

Dopo l'incontro tra la Fiorentina e l'intermediario Sommella andato in scena nel pomeriggio, spunta la pista estera per German Pezzella. Per l'Atalanta il capitano viola non è la prima scelta (l'argentino è dietro Demiral e al giovane olandese del Lille Sven Botman), ma ha sondato il terreno con l'agente dell'ex River, Martin Guastadisegno.