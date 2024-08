VN – Palladino decisivo con Amrabat: adesso può restare a Firenze

Da primo nella lista dei partenti a titolare alla prima di campionato. Il caso di Sofyan Amrabat è certamente uno dei più interessanti in casa Fiorentina. Come raccontato dallo stesso Palladino, nonostante le varie voci, il marocchino si è messo sin dal primo giorno a piena disposizione della squadra; ecco la tanta fiducia riservata dall'allenatore in lui.

Palladino stravede per Amrabat e sta provando a convincerlo a rimanere a Firenze. Ad oggi, Sofyan ha detto no a Turchia e Arabia, rifiutando anche offerte molto ricche. O su di lui arriva la Premier, per la quale ha sempre dimostrato grande apprezzamento o vi è una piazza che concreta possibilità di vederlo in viola per il resto della stagione. Palladino è riuscito a creare con lui un gran feeling.