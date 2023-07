VN – Nzola a fuoco lento, l’esigenza di Italiano e come cambiano le cose per Dia

La nostra redazione si è attivata per fare il punto sul mercato della Fiorentina in attacco dopo la scadenza della clausola rescissoria nel contratto di Boulaye Dia della Salernitana. Partendo proprio dal senegalese, adesso è possibile pagare una cifra più alta in più esercizi e non solo 25 milioni in due tranche, ma ci risulta che il presidente Iervolino lo voglia tenere con la maglia numero 10 e per questo il prezzo sale così tanto. Nel momento in cui sarà lo stesso Dia a manifestare la volontà di lasciare la Campania, allora questo potrebbe abbassare la richiesta. N.B.: se la richiesta sale, non vuol dire che Dia verrà necessariamente acquistato da qualcuno a prezzo più alto. Chi è proprietario del cartellino è libero di fissare il prezzo come ritiene più opportuno, in assenza di clausole come dalla mezzanotte di oggi. E' chiaro che se la Fiorentina non lo ha preso a 25, non lo prenderà mai a 35, servirà studiare una nuova formula, magari dilazionata, cosa che da oggi è possibile valutare.