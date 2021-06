VN – Nico Gonzalez: tutto fatto al Brighton, ma lui ha scelto la Fiorentina

L'esterno argentino sembrava destinato al Brighton che aveva trovato l'accordo con lo Stoccarda, ma ha preferito Firenze e la Fiorentina

Sembra tutto fatto per il primo acquisto della Fiorentina in questa sessione di mercato. Non sarà il primo regalo al nuovo tecnico, ma un investimento da completare a priori. Secondo quanto apprende la nostra redazione la Fiorentina sta chiudendo per Nico Gonzalez, senza aspettare di aver trovato il sostituto di Gattuso sulla panchina viola. Decisiva per il buon esito della trattativa la volontà del calciatore argentino.