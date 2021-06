Stoccarda accetta l’offerta viola per Gonzalez, superati Brighton e Tottenham

Arrivano ulteriori conferme dello stato avanzato della trattativa tra Stoccarda e Fiorentina per il trasferimento in viola di Nico Gonzalez

Nico Gonzalez è sempre più vicino alla Fiorentina. L'esterno offensivo argentino, impegnato con la Seleccion nella Coppa America, è pronto a vestire il viola. Vi abbiamo raccontato ieri di come, sia fonti tedesche che argentine, dessero l'affare in dirittura d'arrivo. Ebbene arrivano ulteriori conferme dello stato d'avanzamento della trattativa, tramite il tweet dell'esperto di mercato Fabrizio Romano. Il giornalista di Sky Sport riporta i dettagli dell'affare: l'ultima offerta viola (27 mln, bonus compresi) avrebbe convinto lo Stoccarda a cedere. Superata la concorrenza di Brighton e Tottenham, non intenzionati a rilanciare per il classe '98 argentino.