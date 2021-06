Bild, Nico Gonzalez alla Fiorentina: già domani le visite mediche?

Le ultime dalla Germania

Arrivano altre importanti conferme riguardo la trattativa che porterebbe Nico Gonzalez alla Fiorentina. Secondo quanto riportato dal giornalista della Bild Tobi Altschäffl su Twitter, mancherebbero soltanto le visite mediche per definire di fatto concluso il trasferimento del giocatore argentino in terra toscana. E queste potrebbero già arrivare nella giornata di domani. Le cifre sono pressapoco quelle riportate in precedenza, allo Stoccarda dovrebbero arrivare 23,5 milioni di euro più 4 di bonus e una percentuale sulla futura rivendita. Conosciamo meglio Gonzalez con la scheda di TuttiTalenti.com