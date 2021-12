VN – Muro Fiorentina, Milenkovic non è sul mercato. Clausola? Facciamo chiarezza

La Fiorentina non è intenzionata a lasciar partire il centrale serbo

Nonostante Milenkovic sia un nome molto chiacchierato per quanto riguarda il mercato di gennaio (Milan in primis) secondo quanto raccolto dalla nostra redazione la Fiorentina è tutt'altro che intenzionata a lasciarlo partire. L'eventuale clausola di 15 milioni varrà, infatti, solo dall'estate e per questo i viola non sono intenzionati a prendere in considerazione offerte intorno a questa cifra. L'ottima stagione fin qui disputata dalla squadra e la difficoltà nel trovare un sostituto all'altezza fa sì che il centrale serbo sia ritenuto incedibile, a meno di offerte clamorose (25 milioni).