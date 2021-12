Milenkovic e il mercato di gennaio: non solo il Milan, spunta anche un’inglese

Secondo calciomercato.com anche il Tottenham a gennaio potrebbe bussare alla porta della Fiorentina

Dopo il rinnovo di un anno arrivato lo scorso agosto, a gennaio si riparlerà di Nikola Milenkovic in chiave mercato. Come già detto più volte, in Italia la squadra maggiormente interessata al centrale serbo è il Milan, alla ricerca di un sostituto dell'infortunato Kjaer. In più Stefano Pioli, che lo ha fatto debuttare in Serie A, è un suo grande estimatore. Secondo calciomercato.com potrebbero poi ritornare le sirene inglesi. Al Tottenham, del resto, adesso ci sono due persone che già in passato avevano provato a prendere Milenkovic, ovvero Paratici alla Juve e Conte all'Inter. Chissà se ritenteranno davvero tra un mese.