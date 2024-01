VN – Movimenti e voci sui centravanti in orbita viola

Da qualche giorno è tornata non più stabile a Firenze la posizione di Mbala Nzola che sta continuando a deludere le attese di dirigenti e tecnico. Ieri si è sparsa la voce di un interessamento dei viola per Kean, ma da casa Juventus non si dà molto peso a queste voci. Insomma per ora non c'è niente di concreto mentre il possibile passaggio di Nzola all'Empoli in prestito potrebbe prendere piede se arrivasse un altro centravanti a Firenze visto che la società di Corsi ha un paio di richieste interessanti per Ciccio Caputo. Insomma si sta delineando un incastro che ha ancora molte tessere da mettere a posto, ma l'idea c'è.