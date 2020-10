VN – Milik irremovibile, preferisce la tribuna alla Fiorentina. Spiraglio per Piatek

Secondo quanto raccolto da Violanews, la Fiorentina ha tentato di portare avanti l’operazione Milik in tutti i modi. Ma il polacco non ha intenzione di accettare la squadra gigliata. Viola e Napoli avevano trovato un accordo di massima riguardo al prezzo del cartellino, mentre al calciatore era stato proposto un ingaggio da 4 milioni netti. Milik sembra però irremovibile nel preferire restare al Napoli fuori rosa, almeno fino a gennaio, ricordando che il suo contratto è in scadenza nel 2021. Per l’attacco viola resta aperta la pista Piatek, gli agenti del calciatore sono infatti presenti a Milano nella sede del calciomercato.

