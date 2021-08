VN – Milenkovic-Juve: richiesta viola alta, ma c’è la carta Demiral

Il contratto in scadenza di Milenkovic lo mette al centro delle discussioni che lo vedono con la valigia in mano

Sul fronte Milenkovic restano vive principalmente le opzioni Juventus e West Ham. La Fiorentina, però, continua a chiedere una cifra tra i 15 e i 18 milioni per convincersi a lasciar partire il serbo. La Juve, dal canto suo, vorrebbe fare un'operazione drasticamente differente. L'ostacolo, in questo caso, è rappresentato dal contratto in scadenza tra poco più di 10 mesi. Dettaglio che esclude l'ipotesi prestito. Attenzione comunque al fronte Demiral-Atalanta che potrebbe innescare un effetto domino. Ramadani - agente del calciatore - continua a proporlo in Premier League, ma oltre al già citato West Ham non si intravedono serie pretendenti.